TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 kura çekimi ne zaman?

500 bin sosyal konut projesinde 10 Kasım ile 19 Aralık tarihlerinde başvurular alındı. Başvuru sürecinde süreç sona ererken kuraların ne zaman çekileceği tarih bilgilendirme kılavuzunda yer aldı.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı. Bilgilendirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvurular 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 aralığında alınacak.

TOKİ KONTENJAN SAYILARI

1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)

2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)

7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ 2026?

Anadolu İlleri

1+1 – 55 m²

6.750 TL taksitle

(180.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²

8.250 TL taksitle

(220.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²

9.938 TL taksitle

(265.000 TL peşinat)

ÖDEME PLANI

İstanbul

1+1 – 55 m²

7.313 TL taksitle

(195.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²

9.188 TL taksitle

(245.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²

11.063 TL taksitle

(295.000 TL peşinat)