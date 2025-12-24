Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı sosyal konut kampanyasında sonuçlar ne zaman açıklanacak belli oldu. İl il kura çekimi tarihleri henüz duyurulmazken, kura çekimi yapılacak olan tarih aralığı duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 kura çekimi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 15:19

500 bin projesinde 10 Kasım ile 19 Aralık tarihlerinde başvurular alındı. sürecinde süreç sona ererken kuraların ne zaman çekileceği tarih bilgilendirme kılavuzunda yer aldı.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular sona erdi.

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı. Bilgilendirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvurular 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 aralığında alınacak.

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 kura çekimi ne zaman?

TOKİ KONTENJAN SAYILARI

1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ 2026?

Anadolu İlleri
1+1 – 55 m²
6.750 TL taksitle
(180.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²
8.250 TL taksitle
(220.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²
9.938 TL taksitle
(265.000 TL peşinat)

TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 kura çekimi ne zaman?

ÖDEME PLANI
İstanbul

1+1 – 55 m²
7.313 TL taksitle
(195.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²
9.188 TL taksitle
(245.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²
11.063 TL taksitle
(295.000 TL peşinat)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ kiralık evler kaç yıllığına kiralanacak ne zaman başlıyor?
ETİKETLER
#başvuru
#toki
#sosyal konut
#500 Bin Konut
#Yüzyılın Konut Projesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.