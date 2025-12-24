Soruşturmada ünlü bir isim devrede! Yarkadaş: 'Bir sanatçı oğlunu korumaya çalışıyor'

Medya dünyasını sarsan Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci gibi isimlerin tutuklandığı Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Saadettin Saran'ın da uyuşturucu testinden geçtiği operasyon genişliyor. Soruşturmada çok ünlü isimlerin de adının geçtiği ve başka gözaltıların da yakınlarda yapılabileceği konuşuluyor.

"A PREMIUM İSİMLERE UZAYACAK"

Bir gazetede yazarlık da yapan sosyal medya ünlüsü Cihanna lakaplı Cihan Şensözlü'nün etkin pişmanlıktan faydalanabileceğini belirten Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük onunla beraber büyük isimlere gidilebileceğini ifade etti. Küçük “Cihan Şensözlü etkin pişmanlıktan faydalanıp bildiklerini anlatırsa büyük isimlere gidilir. Bunlar Türkiye’nin en büyük sanatçıları, A Premium statüsündeki isimlere uzayacak." dedi.

"ÇOK ÜNLÜ BİR SANATÇI OĞLUNU KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Gazeteci Barış Yarkadaş, ünlü bir ismin oğlu için devreye girdiğini öne sürdü. Yarkadaş, "Çok ünlü bir sanatçıyı biliyorum ben oğlunu korumaya çalışıyor. Oğlunun isminin olduğundan şüpheleniyor ve korumaya çalışıyor." sözleriyle magazin dünyasında dikkat çekecek bir bilgiyi paylaştı.