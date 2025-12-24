Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Soruşturmada ünlü bir isim devrede! Yarkadaş: 'Bir sanatçı oğlunu korumaya çalışıyor'

Uyuşturucu operasyonu ünlü isimlerden, medyaya, spor dünyasına ve sosyal medya ünlülerine kadar çok sayıda isme uzandı. Operasyonların devam edeceği yorumları yapılırken TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Soruşturmada oğlunun olduğundan şüphe eden ünlü bir sanatçının olduğundan söz eden Yarkadaş, oğlunu korumak için devreye girdiğini öne sürdü.

Medya dünyasını sarsan Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci gibi isimlerin tutuklandığı Kulübü'nün Başkanı Saadettin Saran'ın da testinden geçtiği genişliyor. Soruşturmada çok ünlü isimlerin de adının geçtiği ve başka gözaltıların da yakınlarda yapılabileceği konuşuluyor.

Soruşturmada ünlü bir isim devrede! Yarkadaş: 'Bir sanatçı oğlunu korumaya çalışıyor'

"A PREMIUM İSİMLERE UZAYACAK"

Bir gazetede yazarlık da yapan sosyal medya ünlüsü Cihanna lakaplı Cihan Şensözlü'nün etkin pişmanlıktan faydalanabileceğini belirten Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük onunla beraber büyük isimlere gidilebileceğini ifade etti. Küçük “Cihan Şensözlü etkin pişmanlıktan faydalanıp bildiklerini anlatırsa büyük isimlere gidilir. Bunlar Türkiye’nin en büyük sanatçıları, A Premium statüsündeki isimlere uzayacak." dedi.

Soruşturmada ünlü bir isim devrede! Yarkadaş: 'Bir sanatçı oğlunu korumaya çalışıyor'

"ÇOK ÜNLÜ BİR SANATÇI OĞLUNU KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Gazeteci Barış Yarkadaş, ünlü bir ismin oğlu için devreye girdiğini öne sürdü. Yarkadaş, "Çok ünlü bir sanatçıyı biliyorum ben oğlunu korumaya çalışıyor. Oğlunun isminin olduğundan şüpheleniyor ve korumaya çalışıyor." sözleriyle magazin dünyasında dikkat çekecek bir bilgiyi paylaştı.

Soruşturmada ünlü bir isim devrede! Yarkadaş: 'Bir sanatçı oğlunu korumaya çalışıyor'

