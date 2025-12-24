Menü Kapat
Gündem
Düğün ve maçlarda müziğin telifini kim ödeyecek? MESAM devreye girdi, anlaşma sağlandı

Düğünlerde çalınan ilk dans müzikleri, oyun havaları gibi eserlerle ilgili telif davaları açıldığı haberi gelin ve damat adaylarını kara kara düşündürmeye başladı. İzmir'de müzisyen çiftin kendi düğünlerinde söyledikleri eser sonrası davayla karşı karşıya kalmaları üzerine tartışmalar başladı. MESAM devreye girerek tarafları bir araya getirdi.

İzmir'de müzik öğretmeni Hasan Başkaya ve eşi kendi düğünlerinde söylediği şarkının sosyal medyada viral olmasıyla telife takılarak cezayla karşı karşıya geldi. Bu olay sonrası düğünlerde çalınan şarkılar tartışma konusu konusu oldu. Düğün salonları ve evlenecek çiftlerden hangisinin bu konuda sorumlu olduğu anlaşmazlığı Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)'ın toplantısında çözüldü.

Düğün ve maçlarda müziğin telifini kim ödeyecek? MESAM devreye girdi, anlaşma sağlandı

MESAM TARAFLARI BİR ARAYA GETİRDİ

İzmir'de bir düğünde izinsiz müzik kullanımı nedeniyle yaşanan telif tartışmasında taraflar, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün girişimiyle bir araya geldi.
MESAM merkez binasında düzenlenen toplantıda, Hasan Başkaya'nın düğünü sırasında çalınan şarkı sonucu davalık olan taraflardan Başkaya ve sanatçı Ankaralı Coşkun (Coşkun Direk) yaşanan sürece ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Düğün ve maçlarda müziğin telifini kim ödeyecek? MESAM devreye girdi, anlaşma sağlandı

'NE BİLSİN ELLER' ESERİNİ DÜĞÜNLERİNDE SÖYLEDİLER DAVALIK OLDULAR

Ergül, Direk'e ait "Ne Bilsin Eller" adlı eserin, Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu müzisyen Hasan Başkaya ve eşi tarafından kendi düğünlerinde söylenmesi sonrasında bir klip çekilmesi üzerine telif hakkı ihlali tartışmasının ortaya çıktığını söyledi.


Türkiye'de 1951'de kabul edilen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na işaret eden Ergül, şunları söyledi:
"Bu kanuna muhalefet etmek suçtur. Sadece bir para cezası ya da hukuk davasıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Aynı zamanda hakkınızda bir de ceza davası açılabiliyor. Bu da 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmak anlamına gelir. Esasen düğün salonunda çalınan şarkıların muhatabı gelin ve damat değil. Düğün salonlarında çalan her şarkı telife tabidir. Herkes bütçesine göre düğün yapabilir. Fakat o düğünde çiçekçi, fotoğrafçı, düğün sahibi parasını alır. Bir kişi parasını alamaz. O da Neşet Ertaş'tır, Mahsuni Şerif'tir, Aşık Veysel'dir, Ankaralı Coşkun'dur, Maçkalı Hasan Tunç'tur yani o eserleri üreten kişilerdir. O eserleri üreten kişiler telifini alamazsa, üretimlerine devam edemezler."

Düğün ve maçlarda müziğin telifini kim ödeyecek? MESAM devreye girdi, anlaşma sağlandı

DÜĞÜN SALONLARINDAN BU BEDEL TAHSİL EDİLECEK


Recep Ergül, düğün salonlarının telif adına cüzi bir bedeli ödememek için hem çiftleri hem de eser sahiplerini zor durumda bıraktıklarını belirterek, MESAM'ın düğün salonlarından bu telif bedellerini kesinlikle tahsil edeceğini ifade etti.
Başlangıçta medyanın telif olayını bir "düğün videosu" üzerinden ele almasının karışıklık yaşattığını aktaran Ergül, asıl sorunun düğünde şarkıya çektikleri klip olduğunu ve bu anlamda davadan bugün itibarıyla vazgeçildiği bilgisini verdi.

Düğün ve maçlarda müziğin telifini kim ödeyecek? MESAM devreye girdi, anlaşma sağlandı

MAÇ ÖNCESİ ÇALINAN ŞARKILAR İÇİN DE ANLAŞMA SAĞLANDI


Ergül, Türkiye Futbol Federasyonu ile de telif hakları üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları anlattı:
"Bildiğiniz gibi stadyumlar şarkılar çalıyorlar. Maç öncesi, maç sonrası taraftar bağırıyor mesela onu bastırmak için şarkıyı sonuna kadar açıp dinletiyorlar. Maç sonrası coşkuyla yine şarkı çalıyorlar. Bugüne kadar biz o şarkılardan telif alamıyorduk. Fakat bugün Türkiye Futbol Federasyonu konuyu çözme yönünde güçlü bir irade gösterdi. Bugün kendileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Çözüldüğünde de zaten sizleri Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu tesislerine davet edeceğiz. Bütün sanatçılarımız da orada olacaklar. Onlara forma giydireceğiz. Bir de kendi aramızda maç yapacağız."

Düğün ve maçlarda müziğin telifini kim ödeyecek? MESAM devreye girdi, anlaşma sağlandı

"AĞIR BİR LİNÇ YEDİK"


Müzisyen Coşkun Direk, kamuoyunun sosyal medyada insanları tek taraflı dinlediğini ve bu anlamda ağır hakaretlerden kaçınmaları gerektiği çağrısında bulunarak, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğinden (MSG) istifa ettiğini ve baba ocağı olarak gördüğü MESAM'a üye olduğunu dile getirdi.
Meslektaşı olarak Hasan Başkaya'ya düğünde şarkılarını okumalarından dolayı izin verdiğini dile getiren Direk, "Parça benim değildir, kendilerinindir. İnşallah bol reyting de olur. Hayırlı uğurlu olsun. Her şeyden feragat ediyorum. Bu konu klip için sadece bir ihtardır. Basın, konuyu farklı bir şekilde lanse etti. Düğünde kendilerinin okumuş olduğu o nakarat bölümü basına verildi. Ondan da ağır bir linç yedik." şeklinde konuştu.
Başkaya ise müzisyen olarak telif hakkı yasalarını sonuna kadar savunduğunu kaydederek, "Hala YouTube kanalımda videolar çekiyorum. Ders videoları da çekiyorum. Tabii biz bunların telif aşamalarını çok takip edemediğimiz için bazı yerler atlandı. Bizim bu şarkıyla ilgili başka kliplerimiz de vardı. Ben zaten ilk röportajımda da dillendirmiştim. Haber kanalları manşet olacak taraflarını alarak basına yayınca biraz yanlış anlaşılma oldu. Gelin damat olayı olunca öne çıktı. Bugün Coşkun abimle tanışmış olduk. Onunla da dostluğumuz burada başlamış oldu. Şarkısını göğsümüzü gere gere bundan sonra okuyacağız." dedi.
Tarafların el sıkışmasıyla toplantı son buldu.

