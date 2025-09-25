Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da gerçekleştirilen Spotify Music Forward Konferansı’nda müzik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Spotify ile yaşanan süreçle ilgili de şirketin, en kısa sürede Türkiye’de ofisi açacağı, yetkili bir isim belirleyerek uygunsuz içeriklere müdahaleyi hızlandıracağını duyuruldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
12:01
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
12:01

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da gerçekleştirilen Music Forward Konferansı’nda sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Spotify Avrupa Genel Müdürü Federica Tremolada'nın da katıldığı konferansta Ersoy, müziğin yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda bir milletin kimliği, hafızası ve duygularının ifadesi olduğunu belirterek, Türk müziğinin hem ulusal hem de uluslararası alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

"BU TARZ PLATFORMLAR ŞEFFAF, ADİL VE TOPLUMSAL DEĞERLERE DUYARLI OLMALI"

Bu platformların şeffaf, adil ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayış içinde olmaları gerektiğini vurgulayan Ersoy, editoryal listelerden algoritmalara kadar şeffaflığın sağlanmasının ve resmi temsilciliklerin Türkiye’de bulunmasının önemine dikkat çekti. Bu tedbirlerin, sanatçıların emeğinin korunması ve zengin mirasının daha geniş kitlelere ulaşması açısından gerekli olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, “Bizler, olarak müzik ekosistemimizi ve sanatçılarımızı her koşulda desteklemeyi sürdüreceğiz. Çünkü müzik, paylaştıkça büyüyen, dinlendikçe güçlenen ve nesiller boyu yaşatılan bir mirastır.” dedi.

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN GİRİŞİMLERİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un şirket yöneticileri ile daha önce yaptığı toplantının hemen ardından Spotify, Türkiye'de ofis açma ve yetkili belirleme taahhüdünde bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre şirket, en kısa sürede Türkiye’de ofisini açacak, yetkili bir isim belirleyecek ve editörler kadrosunu güçlendirerek uygunsuz içeriklere müdahaleyi hızlandıracak.

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

Önem verdikleri bir noktaya özellikle dikkat çeken Ersoy, ülkemiz müziğini dünyaya duyurmak ve müzik endüstrisini hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını belirtti. Aynı zamanda kültürümüzü yansıtmayan müzik anlayışlarının hakim olma riskine karşı da gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

Bakan Ersoy, Türk müziğinin halk ezgilerinden sanat müziğine, tasavvuf musikisinden çağdaş üretimlere kadar geniş bir yelpazede köklü kültürümüzün izlerini taşıdığını anlattı. Yerelde olduğu kadar uluslararası düzeyde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Ersoy, bu nedenle müzik eserlerinin hem ulusal kimliğin korunmasında hem de uluslararası alanda Türkiye’nin tanıtımında eşsiz bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

Müziğin kültürel veya sosyal bir unsur olmanın ötesinde büyük bir endüstri haline geldiğine dikkat çeken Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz, müziğin ülkemiz kültürünün korunması ve yaşatılmasındaki rolünün ve ayrıca bir endüstri olarak öneminin farkındalığıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.” diye konuştu.

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

TELİF HAKLARINDA REKOR ARTIŞ

Sektörün sürdürülebilirliği açısından Bakanlık uhdesinde yer alan telif hakları sisteminin hayati önem taşıdığını dile getiren Ersoy, eser sahiplerinin haklarını güvence altına alan bu mekanizmanın müzik endüstrisinin gelişmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

Bakan Ersoy, sanatçıların haklarını korumanın, eser üretimlerini teşvik etmenin ve Türk müziğini dünyaya tanıtmanın temel öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Bu çerçevede yürütülen mevzuat, eğitim, dijitalleşme ve kurumsal kapasite artırımı çalışmalarının telif hakkı sahiplerini temsil eden meslek birliklerinin gelirlerini artırdığını kaydetti.

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

Ersoy, “Bu gelirler son iki yılda yüzde 345 oranında artışla rekor seviyeye ulaştı. 2024 yılı itibariye meslek birliklerimizin toplam geliri ise 2.2 milyar TL’yi aştı.” dedi. Ersoy ayrıca, Bakanlık uhdesinde başlatılan uygulama sayesinde 40 yılı aşkın süredir turizm ve müzik sektörlerinde yıpratıcı sonuçlar doğuran anlaşmazlıkların sonlandırıldığını hatırlatarak telif sisteminde atılacak yeni adımlarla hem sektör paydaşlarının hem de meslek birliklerinin gelirlerinde artışın süreceğini öngördüklerini dile getirdi.

"HER YENİ ŞARKI ANADOLU’NUN SESİNİ DÜNYAYA TAŞIYAN BİR KÖPRÜ OLACAKTIR."

Türk müziğinin dünyaya daha güçlü şekilde açılması için üretimin artmasının şart olduğunu ifade eden Ersoy, Bakanlık olarak sanatçıların desteklenmesine, gelenekten beslenen yeni eserlerin teşvik edilmesine ve bu eserlerin uluslararası platformlarda tanıtılmasına özel önem verdiklerini söyledi.
“Çünkü biz inanıyoruz ki; her yeni türkü, her yeni şarkı Anadolu’nun sesini dünyaya taşıyan bir köprü olacaktır.” ifadelerini kullanan Ersoy, Türk müziğinin küresel alanda daha görünür hale gelmesi için desteklerin süreceğini dile getirdi.

Bakan Ersoy'dan Spotify toplantısında çarpıcı telif çıkışı! 'Rekor artış var' diyerek rakamları açıkladı

Bakan Ersoy, dijital müzik platformlarının önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Spotify ve benzeri mecraların dünya genelinde yüz milyonlarca dinleyiciye ulaştığını ifade eden Ersoy, bu sayede sanatçıların ülke sınırlarını aşarak eserlerini milyonlara ulaştırabildiğine dikkat çekti.

Türk sanatçıların küresel başarısına da işaret eden Ersoy, “2024 yılında Türk sanatçıların küresel başarısı 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırmıştır. Yakalanan bu başarıda dijital platformların rolü elbette yadsınamaz.” şeklinde konuştu.

Ersoy konuşmasının sonunda, “Emeğiyle, sesiyle, sazıyla bu toprakların kültürünü yaşatan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Katılımları ve destekleri için başta Spotify ve meslek birliklerinin yetkilileri olmak üzere hepinize şükranlarımı sunuyor, sanat dolu günler dilerken siz değerli sektör temsilcilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Spotify Avrupa Genel Müdürü Federica Tremolada ise yaptığı konuşmada müzik sektörüne verdiği kıymetli katkılar ve sağladığı desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sundu.

