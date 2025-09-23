Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sirkeci garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy liderliğinde başlatılan restorasyon çalışmalarıyla İstanbul’un simge yapılarından Sirkeci Garı aslına uygun şekilde yeniden hayat buluyor. İncelemelerde bulunan Ersoy, Sirkeci Garı ile ilgili ortaya atılan iddialara da cevap verdi.

Sirkeci garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 10:30

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları süren Sirkeci Garı’nda incelemelerde bulundu.
Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak.” dedi.

Sirkeci garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

"SİRKECİ OTEL YA DA AVM OLMAYACAK!

Bakan Ersoy, garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını özellikle vurguladı. “Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. ’un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sirkeci garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

Sirkeci Garı’ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

Sirkeci garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

TREN TAŞIMACILIĞI SÜRECEK

Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak.
Sirkeci de ulaşım işlevi hiçbir şekilde değişmeyecek, tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek.

Sirkeci garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor
