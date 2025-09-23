Menü Kapat
26°
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser operasyonu! 32 konserden 154 milyonluk zarar: Gözaltılar var

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde ABB tarafından düzenlenen 32 konserden tam 154 milyon 453 bin TL zarar edildiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında eski belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser operasyonu! 32 konserden 154 milyonluk zarar: Gözaltılar var
’ne sabah saatlerinde düzenlendi. 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda eski belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında kararı verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser operasyonu! 32 konserden 154 milyonluk zarar: Gözaltılar var

32 KONSERDEN BÜYÜK ZARAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser operasyonu! 32 konserden 154 milyonluk zarar: Gözaltılar var

ESKİ BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE ORGANİZATÖRLER

Soruşturmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanları ile şube müdürlerinin yanı sıra konser organizasyonu yapan bazı şirketlerin sahip ve ortakları da şüpheli olarak yer aldı. Aralarında belediye yöneticileri H.A.B., H.E., H.Z., A.A.Ç., C.A. ve K.B.'nin bulunduğu isimlerle birlikte O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D. ve L.E. gözaltına alındı.

