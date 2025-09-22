Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Banu İriç

AK Parti Bayrampaşa Belediyesi seçimleri için harekete geçti! Tartışmalı oy pusulası detayı

Bayrampaşa Belediyesi için başkanvekilliği seçimi sonrası AK Parti harekete geçti. Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kazandığı seçimde yaşanan olayların ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı dava açtı.

İstanbul'da Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği için yapılan seçimde 4 turda da sonuca ulaşılamayınca yapılmıştı.

AK Parti Bayrampaşa Belediyesi seçimleri için harekete geçti! Tartışmalı oy pusulası detayı

Olaylı geçen kura çekiminde 'nin adayı İbrahim Kahraman'ın adı öne çıktı. İstanbul İl Başkanlığı şaibeli olduğunu öne sürdüğü seçim için harekete geçerek hukuki süreç başlattı.

AK Parti Bayrampaşa Belediyesi seçimleri için harekete geçti! Tartışmalı oy pusulası detayı

AK Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.

Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla."

AK Parti Bayrampaşa Belediyesi seçimleri için harekete geçti! Tartışmalı oy pusulası detayı

PUSULADA ÇİZİK YÜZÜNDEN OY GEÇERSİZ SAYILDI, CHP'NİNKİ İSE KABUL EDİLDİ

Seçim sürecinde zaman zaman meclis içerisinde, zaman zaman ise meclis dışında tartışmalar yaşandı. Seçimde yaşanan en büyük tartışma, oyların geçerliliği konusunda oldu. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın isminin yazılı olduğu bir pusulada çizik bulunduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı. CHP’li adayın isminin yazıldığı pusulada ise adayın soyadı üzerinde karalama olmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
