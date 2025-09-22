AK Parti Bayrampaşa Belediyesi seçimleri için harekete geçti! Tartışmalı oy pusulası detayı

İstanbul'da Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği için yapılan seçimde 4 turda da sonuca ulaşılamayınca kura çekimi yapılmıştı.

Olaylı geçen kura çekiminde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın adı öne çıktı. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı şaibeli olduğunu öne sürdüğü seçim için harekete geçerek hukuki süreç başlattı.

AK Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.

Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla."

PUSULADA ÇİZİK YÜZÜNDEN OY GEÇERSİZ SAYILDI, CHP'NİNKİ İSE KABUL EDİLDİ

Seçim sürecinde zaman zaman meclis içerisinde, zaman zaman ise meclis dışında tartışmalar yaşandı. Seçimde yaşanan en büyük tartışma, oyların geçerliliği konusunda oldu. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın isminin yazılı olduğu bir pusulada çizik bulunduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı. CHP’li adayın isminin yazıldığı pusulada ise adayın soyadı üzerinde karalama olmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.