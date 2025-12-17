Euro ve dolar kurunda hareketlilik! İşte 17 Aralık 2025 güncel döviz kuru

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Aralık güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…