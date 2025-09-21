Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekili seçimi

İstanbul
Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine geçecek isim bugün yapılacak seçimle belirlenecek.
Seçim öncesinde polis ekipleri belediye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye binasına vatandaşlar alınmayacak, ancak seçim belediye bahçesine kurulan dev ekrandan canlı olarak izlenebilecek.
Bugün Bayrampaşa Belediyesinde yapılacak Başkanvekilliği seçiminde AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Akın oldu.
İlk tur oylamada AK Parti'nin adayı İbrahim Akın 19 oy, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman ise 18 oy oldu. İkinci turda 26 sayısına ulaşılamazsa seçim üçüncü tura kalacak.