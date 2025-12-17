Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!

Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD, depremin 7,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirledi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2001100650000666866

2 GÜN ÖNCE DE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan Hatay'da 15 Aralık'ta da Antakya ilçesinde öğle saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.