13°
 | Burak Ayaydın

Real Madrid'de büyük plan: Yeni transferlerle hücum hattı değişiyor!

Real Madrid yönetiminden sansasyonel bir transfer atağı geldi. İspanya basını, Real Madrid için Khvicha Kvaratskhelia ve Michael Olise isimlerini ön plana çıkardı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 00:32

Real Madrid yönetimince yeni bir yapılanma tasarlanıyor. Halihazırda Vinicius Junior'un tavırlarından ve Rodrygo'nun da istikrarsızlığından memnun olmayan Real Madrid, hücum hattının yeni yıldızları olarak Paris Saint-Germainli Khvicha Kvaratskhelia ve Bayern Münihli Michael Olise'yi belirledi.

Real Madrid'de büyük plan: Yeni transferlerle hücum hattı değişiyor!

REAL MADRID'DEN TRANSFERDE BÜYÜK PLAN!

Vinicius Junior ile Rodrygo'yu takımdan göndermeyi gündeme alan Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia ve Michael Olise için menajerler aracılığıyla nabız yoklamaya başladı! Esasen ise Kral'ın Takımı; yeni ileri üçlü olarak, Khvicha Kvaratskhelia-Michael Olise-Kylian Mbappe'ye odaklandı. En nihayetinde İspanyol devinin, yaz döneminde dev ayrılıklar yaşaması ve bir yandan da kritik takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Real Madrid'de büyük plan: Yeni transferlerle hücum hattı değişiyor!

VINICIUS JUNIOR YÖNETİMİ KARŞISINA ALMIŞTI

Barcelona maçında oyundan alınırken Xabi Alonso'ya rest çeken Vinicius Junior, yönetimle uzlaşma sürecinde orta yolu bulmak istememişti! Ayrıca diğer Brezilyalı Rodrygo da 30 küsur civarı maçta gol atamamış ve istatistik olarak tezat anlamda dikkatleri üzerine çekmişti.

Real Madrid'de büyük plan: Yeni transferlerle hücum hattı değişiyor!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER TRANSFERİ NE DURUMDA?
Arsenal ve Manchester City gibi ekipler, Arda Güler'in ayrılık kararı alması halinde devreye girmeye hazırlanıyor.
