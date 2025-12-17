İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2024/9601 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9601 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.850.000,00 1 Taşıt 34YK0300 Plakalı, 2018 Model, MERCEDES-BENZ Marka, F2A Tipli, 28291480036575 Motor No'lu, WDD17 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:04

15/12/2025 (İİK m.114/4)