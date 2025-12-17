Furkan Apartmanı'nda 51 kişi can vermişti! Firari müteahhitlerin yakalama kararı kaldırıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 6 Şubat depremleri sırasında yıkılarak 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davasının yeni duruşması bugün gerçekleşti.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş. ve Coşkun Ş. ile birlikte sanık ve maktul avukatları ile maktul aile yakınları katıldı.

AİLELER EN AĞIR CEZAYI TALEP ETTİ

Duruşma sırasında söz alan maktul aile yakınları, olayın sorumlularının en ağır cezayı alması yönündeki taleplerini bir kez daha dile getirdi. Sanıklar ise daha önceki beyanlarını tekrar ederek, suçsuz olduklarını savundu.

SAVCI TALEPLERİ REDDETTİ

Duruşma savcısı, tarafların dosyaya yeniden bilirkişi raporu eklenmesi yönündeki taleplerinin, gelinen aşama dikkate alınarak reddedilmesini istedi. Ayrıca, yakalama kararı bulunan sanıklar için sunulan güvence bedeliyle yakalama kararının kaldırılması talebinin de reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

YAKALAMA KARARI 20 MİLYON LİRA KARŞILIĞINDA KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararları bulunan Hasan Hüseyin S. ile Abdullah Devrim S.'nin 10 milyon lira güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi.