Liverpool'dan transfer kararı: Milli eldiven için sürpriz hamle!

Berke Özer'de sürpriz transfer süreçleri yaşanıyor. Halihazırda Milan'ın da gündeminde olan milli eldivene, Premier Lig devi Liverpool resmen talip oldu.

LIVERPOOL'DA BERKE ÖZER TRANSFERİ

Gelecek sezon planlamaları kapsamında; kaleci pozisyonunda yeni bir arayışa giren Liverpool, Lille'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer için transfer kararı aldı! Esasen ise bir süredir Berke Özer'i takip eden İngiltere devi, ara transfer döneminde Berke Özer için resmi temaslarda bulunacak ve Lille ile bonservis pazarlığı gerçekleştirecek.

MILAN DA BERKE ÖZER'İ TAKİP EDİYOR

İtalya basını, geçtiğimiz günlerde Milan'ın Berke Özer kritiğini duyurmuş ve sürpriz bir transfer girişimi olabileceğini iddia etmişti.

BERKE ÖZER LILLE İLE BEKLENTİLERİ AŞTI

Fransa ekibi Lille ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer, şu ana kadar 20 maçta 25 gol yerken, ayrıca da 7 karşılaşmada skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti. Son olarak da yetenekli file bekçisi, sezonun daha ilk yarısı bitmemişken 7 penaltı kurtarmış ve daha şimdiden ulaşılması zor bir istatistik yakalamıştı.

A MİLLİ TAKIM'DA BERKE ÖZER YAPTIRIMI

Berke Özer, geçtiğimiz ay milli takım kampından habersiz ayrılmış ve teknik direktör Vincenzo Montella tarafından geniş kadrodan çıkarılmıştı. An itibarıyla 25 yaşındaki kalecinin, 2026 Mart'ında oynanacak Dünya Kupası play-off etabına çağrılıp çağrılmayacağı merak konusu olmuş durumda.