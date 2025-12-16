Şişli dayanışmanın merkez üssü oldu! Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nın açılışını Emine Erdoğan gerçekleştirdi

TOGEM-DER’in kuruluşunun 20. yılı kapsamında düzenlenen ve açılışı Emine Erdoğan tarafından yapılan Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı, Taşyapı’nın sağladığı ev sahipliğiyle yalnızca bir etkinlik değil; toplumsal bilinç oluşturan geniş katılımlı bir buluşmaya dönüştü. Organizasyon, dayanışma kültürünü güçlendiren yapısıyla farklı kesimleri aynı amaç etrafında bir araya getirdi.

İYİLİĞE KÖPRÜ KURULDU

Etkinlikte duygularını paylaşan Ezgi Turanlı, yaşadığı heyecanı ve sorumluluğu samimi ifadelerle dile getirdi. Bu özel güne ev sahipliği yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Turanlı, böylesi anlamlı bir çalışmanın parçası olmanın derin bir huzur verdiğini belirtti. Emine Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Turanlı, TOGEM-DER ailesiyle birlikte iyiliğe köprü kurabilmenin kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu ifade etti.

"EMİNE ERDOĞAN BİZİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI"

Topluma dokunan projelere katkı sunmayı kurumsal bir görev olarak gördüklerini dile getiren Turanlı, Taşyapı’nın bu yöndeki duruşunu şu sözlerle özetledi:

“Emine Erdoğan Hanımefendi’nin uzun yıllardır insanlığa hizmet eden çalışmaları bizler için ilham kaynağı. Taşyapı olarak, iyiliği çoğaltan her adımda imkânlarımız doğrultusunda yer almaya devam edeceğiz.”

BU YIL TEMA 'NAR'

Bu yıl “nar” temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda; bereket, birlik ve çoğalma kavramları Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda anlam kazandı. Alan, son aylarda İstanbul’un en önemli organizasyon ve etkinlik merkezlerinden biri haline gelerek uluslararası ve kültürel buluşmaların adresi oldu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTANBUL RUM PATRİĞİ ONUR KONUĞU OLDU

Kısa süre önce, Avrupalı galerilerin katıldığı dünyanın en prestijli sanat fuarlarından birine ev sahipliği yapan mekan; geçtiğimiz haftalarda ise Bulgar Vakfı’nın düzenlediği ve Dünya Ortodokslarının Dini Lideri İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un onur konuğu olduğu tarihi bir buluşmaya sahne oldu.

DAYANIŞMANIN ÖNEMİ HATIRLATILDI

Sergilerden yardım projelerine, kültürel etkinliklerden sosyal girişimlere uzanan geniş bir yelpazeye sahip olan Taşyapı Şişli, Emine Erdoğan’ın katılımıyla farkındalığın yükseldiği TOGEM-DER etkinliği ise sosyal yardım ve dayanışmanın öne çıkması açısından önemliydi.