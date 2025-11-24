Emine Erdoğan'dan Güney Afrika mesajı: "Dostluk bağları daha da sağlamlaşacak"

Emine Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Güney Afrika ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslardan görüntülerin yer aldığı videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşım, kamuoyunda ve diplomatik çevrelerde ilgiyle karşılandı.

"GÖNLÜMÜZDE DERİN İZLER BIRAKAN ZİYARET"

Ziyarete dair değerlendirmelerde bulunan Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gönlümüzde derin izler bırakan Güney Afrika ziyaretimizin, bu güçlü ve zengin coğrafyayla aramızdaki dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum."

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ BEKLENİYOR

Bu mesajın ardından, diplomatik kaynaklar iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliklerinin kısa vadede daha da geliştirilmesi yönünde beklentilerin arttığını belirtti.