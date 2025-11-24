Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Emine Erdoğan'dan Güney Afrika mesajı: "Dostluk bağları daha da sağlamlaşacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gerçekleştirdiği Güney Afrika ziyaretine ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendireceği yönündeki inancını dile getirdi.

, resmi sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslardan görüntülerin yer aldığı videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşım, kamuoyunda ve diplomatik çevrelerde ilgiyle karşılandı.

"GÖNLÜMÜZDE DERİN İZLER BIRAKAN ZİYARET"

Ziyarete dair değerlendirmelerde bulunan Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gönlümüzde derin izler bırakan Güney Afrika ziyaretimizin, bu güçlü ve zengin coğrafyayla aramızdaki bağlarını daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum."

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ BEKLENİYOR

Bu mesajın ardından, diplomatik kaynaklar iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliklerinin kısa vadede daha da geliştirilmesi yönünde beklentilerin arttığını belirtti.

