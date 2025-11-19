Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Politika
Editor
 Banu İriç

Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı: 'Süreç gerçekten çok ciddi'

IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüşmeyi paylaştı. Sürecin başarılı olması için destek vereceklerini söyleyen Barzani çözümün yıllar alabileceğini söyledi.

Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı: 'Süreç gerçekten çok ciddi'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
00:24
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
00:24

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı , "Terörsüz " sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Destek vereceklerini belirten Barzani Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden de edindiği izlenimden örnek verdi.

Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı: 'Süreç gerçekten çok ciddi'

"ATILAN ADIMLAR İYİ"

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Duhok kentinde düzenlenen ve Güvenlik Forumu (MEPS 2025) kapsamındaki bir panelde konuştu. "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Barzani, "Bu meselenin çözümünün yıllar alacağını düşünüyorum. Ankara’da ve başka yerlerde atılan adımların iyi bir süreç olduğunu görüyoruz. Bu sürecin başarılı olması için hepimizin yardımcı ve katkı sunan taraflar olmaya değer" dedi.

IKBY’nin rolünün geçmiş dönemde silah bırakma sürecine gerekli kolaylıkları sağlamak olduğunu kaydeden Barzani, "Türkiye’deki barış süreci tüm bileşenleri etkileyecek ve herkes bu süreçten fayda görecek. Bu sürecin başarılı olması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ve tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi vurguladık. Nitekim pratikte de bu sürecin başarıya ulaşması için yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.

Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı: 'Süreç gerçekten çok ciddi'

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEME GÖRE SÜREÇ GERÇEKTEN ÇOK CİDDİ"

Barzani, "Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmede edindiğim izlenime göre bu süreç gerçekten çok ciddidir. Ancak gerçekçi olmalıyız; 40 yıldır devam eden bir sorunu kısa sürede çözmek mümkün değildir. Bu mesele sabır gerektiriyor. Zaman zaman süreç tıkandı gibi görünebilir ama bu doğru değildir; bu konu bu kadar hızlı çözülemez" ifadelerini kullandı.

