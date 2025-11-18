Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı gündemiyle toplanacak! Gün ve saat açıklandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17'inci kez toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyonun terörün sonlanması için “ilk günkü kararlılıkla” çalıştığını belirterek, “Bu süreç başarıya ulaşacaktır; birlik büyürse krizler küçülür, adalet yerini bulur” dedi.

KOMİSYON CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker ve Hırvatistan’daki uçak kazasında yaşamını yitiren pilot için başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Komisyonun “ilk günkü kararlılıkla” yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, ülkenin dört bir yanından gelen desteğin çalışmalarına güç kattığını söylemişti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu sona erdi. Komisyon Cuma günü saat 14'te İmralı gündemiyle tekrar toplanacak. Komisyon toplantısı 5 buçuk saat sürdü.