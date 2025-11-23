Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde duyurdu: Yarın Putin'le görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde duyurdu: Yarın Putin'le görüşeceğim
23.11.2025
23.11.2025
15:09

Cumhurbaşkanı , Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenliyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik ana teması ile gerçekleşen zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterdikleri hüsnü kabul için kendilerine teşekkür ediyorum. G-20'nin ilk defa Afrika'da gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyorum.

Güney Afrika'ya ilk kez 2005'te Başbakan olarak geldim. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı beni her zaman etkiledi. Ülkemizde de Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Türkiye olarak bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirme arzusundayız.

Güney Afrika'nın davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli. 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda aleyhine açtıkları davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum.

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel tam manasıyla sağlanamaz.

G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir."

"YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Rusya-Ukrayna barışına giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız. Bu hafta ülkemizde Zelenski'yi ağırladık. Yarın da Putin ile bir görüşmem olacak.

"BU SOYKIRIMIN FAİLİ NETANYAHU"

Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#İsrail
#recep tayyip erdoğan
#filistin
#barış
#güney afrika
#soykırım
#g20 zirvesi
#Politika
