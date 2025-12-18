Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sahte içkiyi piyasaya sürmek için müşteri arıyorlardı: Yeni yıl öncesi operasyon

Karaman'da kaçak içki üretenlere baskın yapıldı. Özellikle yeni yılda piyasaya sürmek için hazırlanan içkiler ele geçirilirken üreten kişiler gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 04:44
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 04:44

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda kaçak ve el yapımı içkiler ele geçirildi. Karaman İl Jandarma Komutanlığı yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak alkol ile imalat ve satışının önlenmesine yönelik çalışmada Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde S.A. ile Gökseki köyünde M.D isimli şahıslar müşteri ararken operasyona takıldı.

Sahte içkiyi piyasaya sürmek için müşteri arıyorlardı: Yeni yıl öncesi operasyon

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısların ev ve araçlarında arama yaptı. S.A.'nın aracı ve bağ evinde yapılan aramada, 35 litre etil alkol, 18 litre viski, 28 litre el yapımı şarap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 63 adet tabanca mermisi ele geçirildi. M.D.'nin ikametgahında yapılan aramalarda ise 17 litre etil alkol, 5 litre rakı, 28 litre el yapımı şarap, 1 adet dürbün, 2 adet fosil, 2 adet define arama dedektörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği buldu.
Gözaltına alınan iki şahıs hakkında, adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsun’da sahte içki operasyonu! Yüzlerce litre alkol ele geçirildi
81 ilde sahte içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.