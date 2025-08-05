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Editor
 | Özge Sönmez

81 ilde sahte içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde düzenlenen sahte içki operasyonlarında 33 bin 554 litre sahte alkol yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 08:25

Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. kapsamında 121 şüpheli yakalanırken, 33 bin 554 litre ve 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.

81 ilde sahte içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi

BİNLERCE LİTRELİK ZEHİRLER

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;
33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile
29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.

ekiplerimizin, yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüpheliyi yakaladık.

Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını, hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım.

81 ilde sahte içki operasyonu! Binlerce litre ele geçirildi
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ETİKETLER
#operasyon
#jandarma
#sahte alkol
#Toplum Sağlığı
#Kaçak Alkol
#Alkol Üretimi
#Gündem
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