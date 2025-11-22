G20'de kritik toplantı! Avrupalı liderler Ukrayna planını masaya yatırıyor

Güney Afrika’da düzenlenen ve Afrika kıtasının ilk zirvesi olarak tarihe geçen G20 Liderler Zirvesi, ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan 28 maddelik planı sonrası Avrupalı liderlerin görüşmesine de ön ayak olacak.

Ukrayna destekçisi Avrupa ülkelerinin liderleri, ABD’nin sunduğu 28 maddelik barış planına karşı verilecek cevabı ve önerilerini Johannesburg’da yapacakları toplantıda kararlaştırmaya çalışacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer düzenlenecek görüşme kapsamında açıklamalarda bulundu. Starmer açıklamasında, ABD'nin hazırladığı barış planının nasıl güçlendirileceğini ele alacaklarını söyledi.

Alman medyasına konuşan bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisi ise zirvede bulunan Avrupa devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kanada, Avustralya ve Japonya'dan temsilcilerin de toplantıya davet edildiğini ifade etti.

ALMANYA, ABD'YE KARŞI ÖNERİ TASLAĞI HAZIRLADI

Avrupa liderlerinin program dışına çıkarak yapacakları toplantıda Almanya’nın ABD’nin 28 maddelik planına katkı yapabilecek bir karşı öneri taslağı hazırladığı belirtildi.

Haberlere göre Avrupalıların öncelikli hedefi, kabul edilemez buldukları noktaları 28 maddelik belgeden çıkarmak. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e barış planını kabul etmesi için 27 Kasım Perşembe gününe kadar süre verdi.

Avrupalılar bu süreye kadar geliştirecekleri yeni formüllerle muhtemel barış sürecine katkı vermeyi ve çekincelerini plandan çıkarmayı hedefliyor.