Politika
Editor
 Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde ekonomi mesajı! Tüm üyelere 'adil olun' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir ekonomi inşasında G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeyi tavsiye diyorum" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.11.2025
13:21
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
13:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında ekonomik mesajlar vererek G20 üyesi ülkelere 'adil olun' çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde ekonomi mesajı! Tüm üyelere 'adil olun' çağrısı

G20 ÜYELERİNE ÇAĞRI

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu her türlü koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 ylında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Bu yardımlarla hedeflenen mevzilere ulaşmak imkansızdır.

Karşı karşıya olduğumuz sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Küresel finans krizi öncesinde küresel büyümenin en güçlü motoruyken, kriz sonrası dönemde tablo köklü bir biçimde değişmiştir.

1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranında artarken 2008-2024 döneminde yüzde 3'lere gerilemiş küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır.

Uluslararası ticaret kurallarının güçlendirilmesini mühim görüyorum. Düşük gelirli ülkeler borç yeniden yapılandırma döneminde adil bir yaklaşımını destekliyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir ekonomi inşasında G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeyi tavsiye diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde ekonomi mesajı! Tüm üyelere 'adil olun' çağrısı
#ticaret
#g20 zirvesi
#Ekonomik Adalet
#Kalkınma Yardımı
#Küresel Finans Krizi
#Borç Yeniden Yapılandırma
#Politika
