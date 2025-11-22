Menü Kapat
İstanbul
19°
Bu tarif tam üç bin yıllık! Akademisyenler tabletlerde yazan ballı ekmeği pişirdi

Üç bin yıllık ballı ekmek tarifi, Batman Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler tarafından hayata geçirildi. Birçok denemenin ardından kıvamı tutturulan tarif, Hasankeyf Meslek Yüksekokulu mutfağında pişirildi.

Bu tarif tam üç bin yıllık! Akademisyenler tabletlerde yazan ballı ekmeği pişirdi
Geçmişte yapılan yemeklerin izini süren Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlileri yazılı kaynaklarda yaklaşık 3 bin yıllık ballı arpa ekmeğinin tarifine ulaştı. Akademisyenler, İlker Aksoy, Hüseyin Gül, Erşad Tan, Seren Kavas ve Esra Yıldırım Mezopotamya'daki uygarlıkların yanı sıra Antik Roma ve Yunan döneminde pişirildiği belirlenen ekmeği aslına uygun pişirmek için çalışma yürüttü.

Bu tarif tam üç bin yıllık! Akademisyenler tabletlerde yazan ballı ekmeği pişirdi

Öğretim görevlisi İlker Aksoy öncülüğünde yürütülen çalışmada hazırlanan ekmek hamurunda arpa unu, bal ve tuz kullanıldı. Birçok denemenin ardından en uygun kıvama getirilen ekmek hamuru Hasankeyf Meslek Yüksekokulu mutfağında pişirildi. Yerel yemekleri ve eski tarifleri araştırdıklarını söyleyen Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri̇ Bölümünde öğretim görevlisi İlker Aksoy, yaptıkları araştırmalarda ballı arpa ekmeği ile karşılaştıklarını söyledi. Yazılı kaynaklardan yaptıkları detaylı araştırmalar neticesinde ekmeğin tarifine ulaştıklarını belirten ekmeğin sadece Mezopotamya'da değil, Antik Roma ve Yunan döneminde de pişirildiğini söyledi.

Bu tarif tam üç bin yıllık! Akademisyenler tabletlerde yazan ballı ekmeği pişirdi

“MİLATTAN ÖNCEKİ TABLETLERDE GEÇİYOR”

Tarifin Antik Mezopotamya tabletlerinde ve milattan önce 21. yüzyıla ait 3. Ur Dönemi Rasyon Tabletleri'nde geçtiğini belirten Aksoy, “Bu dönemde işçilere dağıtılan günlük yiyecekler arasında arpa ekmeği çok sık geçer. Örneğin, 'Kadın işçilere kişi başı 1 adet arpa ekmeği, erkek işçilere 2 adet arpa ekmeği ayrıldı, depodan çıkan 30 adet arpa ekmeği teslim alan fırıncı.' gibi. Milattan önce 19-17. yüzyıllara ait eski Babil dönemi fırıncı kayıtlarında fırıncıların devlet için ürettiği ekmek çeşitleri listelenir. Arpa ekmeği ön plandadır.

Bu tarif tam üç bin yıllık! Akademisyenler tabletlerde yazan ballı ekmeği pişirdi

Kayıtlarda 'Tapınak ziyafeti için: 12 büyük arpa ekmeği, 6 bal ile tatlandırılmış ekmek.' şeklinde geçiyor. Bazı çivi yazılı metinler ekmek çeşitlerinin tarif niteliğinde listelerini içerir. Ritüel tabletlerde arpa ekmeği kurban/adanmış yiyecek olarak yer alıyor. Hammurabi dönemi ekonomik metinleri bakkal/fırıncı kayıtlarında fiyatları bile geçiyor. Bu kaynaklarda yaptığımız detaylı araştırmalar neticesinde ekmeğin tarifine ulaştık. Geçmişte birçok bölgede pişirilen bu ekmek arpa unu, bal ve tuz ile hazırlanıyor ve sıcak taşın üzerinde pişiriliyor. Ekmek, 2 su bardağı arpa unu, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı deniz tuzu ile hazırlanıyor. Biz de tarifine ulaştığımız bu ekmeğe yeniden hayat vermek istedik." dedi.

Bu tarif tam üç bin yıllık! Akademisyenler tabletlerde yazan ballı ekmeği pişirdi

"İNSANOĞLUNUN YOLCULUĞUNA ŞAHİT OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Ekmeği yeniden pişirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aksoy, "İnsanoğlunun yolculuğuna şahit olmaktan çok mutluyuz. Yaptığımız araştırmada 12 bin yıldır yaşadığımız topraklarda kimlerin nelerle beslendiğini öğrenmemiz bize duygusal anlamda çok şey kattı. Geçmişteki kıtlıklardan günümüzdeki zenginliklere bir yolculuk oldu bizim için. Bu ekmeğin günümüzde uygulanabildiğini sergilemek ve insanların tarih hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Gelecekteki araştırmalarımız için de motivasyon sağladı." şeklinde konuştu.

Bu tarif tam üç bin yıllık! Akademisyenler tabletlerde yazan ballı ekmeği pişirdi

TURİZM VE GASTRONOMİ AÇISINDAN KATKI SAĞLAYACAK

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de tarihin filizlendiği Mezopotamya'da yaklaşık 3 bin yıllık ekmeği yeniden pişirmenin çok anlamlı olduğunu söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"Hocalarımız, araştırma sonucu yaklaşık 3 bin yıl önce bu topraklarda yapılmış olan ekmeği tarifini buldu. Bu ekmeğin özel günlerde ve festivallerde tanıtımını yapacağız. Bunun turizm ve gastronomi açısından şehrimizin tanıtımına katkı sunacağına inanıyoruz. Bunun hazırlığını, altyapısını yapmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz."

