Halk büyük ilgi gösteriyor! Sofraların vazgeçilmezi omega-3 ve lif kaynağı: Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanıyor

Halkın ‘zeyrek’ olarak bildiği keten tohumu ile hazırlanan geleneksel karışım her geçen yıl daha da ilgi görüyor. Sivas’ta esnaflık yapan Abdurrahman Şakir Özel, zeyreğin bilimsel araştırmalarda yüksek omega-3 deposu olmasıyla öne çıktığını belirterek hem köylerde hem de şehir merkezinde tüketimin arttığını ifade etti.

ÜRETİMİ ZAHMETLİ

Keten tohumunun tarla ekimiyle başlayan zeyrek üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Özel, "Ham maddesi tarlalarda ekilir, değirmende öğütülür, kavrulur ve karışım yapılır. Orijinalinde tuzsuz yağ eritilir, sıcak yağda zeyrek katılır ve ardından süzme bal ya da pekmezle karıştırılır. Özellikle kahvaltıda tüketilir, tok tutar ve Ramazan’da sahurun vazgeçilmezidir" dedi.

"ÖLÜMDEN BAŞKA HER ŞEYE İYİ GELİYOR"

Özel, zeyreğin omega-3 kaynağı olması nedeniyle özellikle beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirterek, "İlk defa tanışanlar ‘Ölüm ile bu neye yarar?’ diye soruyor. Ben de ‘Ölümden başka her şeye iyi geliyor’ diyorum. Kitap okurken dikkati artırıyor, öğrenciler için çok faydalı. İsviçre’deki arkadaşım eczanelerde satıldığını bile gördüğünü söyledi" dedi.

9 BİN YILLIK GELENEK YENİDEN CANLANIYOR

Şarkışla, Yıldızeli ve Sivas merkez köylerinde yoğun olarak ekildiğini söyleyen Özel, kış mevsiminde tüketimin daha da arttığını belirtti. Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanan zeyreğin, geçmişte su değirmenlerinde en son işlenen ürün olduğunu dile getiren Özel, "Müthiş bir lezzet, tok tutar ve öğün atlatır. Çocukların ve öğrencilerin mutlaka tüketmesi gerekiyor. Çerkez çikolatası olarak da bilinir, çocuklara yedirilir ve çok verim alınır" diye konuştu.