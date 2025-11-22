Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Halk büyük ilgi gösteriyor! Sofraların vazgeçilmezi omega-3 ve lif kaynağı: Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanıyor

Asırlardır hem besin hem de tıbbi amaçla kullanılan zeyrek, bu sene de çok ilgi görüyor. Zeyrek, yüksek omega-3 ve lif içeriğiyle sofraların vazgeçilmezi oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 11:33

Halkın ‘zeyrek’ olarak bildiği keten tohumu ile hazırlanan geleneksel karışım her geçen yıl daha da ilgi görüyor. ’ta esnaflık yapan Abdurrahman Şakir Özel, zeyreğin bilimsel araştırmalarda yüksek deposu olmasıyla öne çıktığını belirterek hem köylerde hem de şehir merkezinde tüketimin arttığını ifade etti.

Halk büyük ilgi gösteriyor! Sofraların vazgeçilmezi omega-3 ve lif kaynağı: Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanıyor

ÜRETİMİ ZAHMETLİ

Keten tohumunun tarla ekimiyle başlayan zeyrek üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Özel, "Ham maddesi tarlalarda ekilir, değirmende öğütülür, kavrulur ve karışım yapılır. Orijinalinde tuzsuz yağ eritilir, sıcak yağda zeyrek katılır ve ardından süzme bal ya da pekmezle karıştırılır. Özellikle kahvaltıda tüketilir, tok tutar ve Ramazan’da sahurun vazgeçilmezidir" dedi.

Halk büyük ilgi gösteriyor! Sofraların vazgeçilmezi omega-3 ve lif kaynağı: Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanıyor

"ÖLÜMDEN BAŞKA HER ŞEYE İYİ GELİYOR"

Özel, zeyreğin omega-3 kaynağı olması nedeniyle özellikle beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirterek, "İlk defa tanışanlar ‘Ölüm ile bu neye yarar?’ diye soruyor. Ben de ‘Ölümden başka her şeye iyi geliyor’ diyorum. Kitap okurken dikkati artırıyor, öğrenciler için çok faydalı. İsviçre’deki arkadaşım eczanelerde satıldığını bile gördüğünü söyledi" dedi.

Halk büyük ilgi gösteriyor! Sofraların vazgeçilmezi omega-3 ve lif kaynağı: Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanıyor

9 BİN YILLIK GELENEK YENİDEN CANLANIYOR

Şarkışla, Yıldızeli ve Sivas merkez köylerinde yoğun olarak ekildiğini söyleyen Özel, kış mevsiminde tüketimin daha da arttığını belirtti. Tarihi 9 bin yıl öncesine dayanan zeyreğin, geçmişte su değirmenlerinde en son işlenen ürün olduğunu dile getiren Özel, "Müthiş bir lezzet, tok tutar ve öğün atlatır. Çocukların ve öğrencilerin mutlaka tüketmesi gerekiyor. Çerkez çikolatası olarak da bilinir, çocuklara yedirilir ve çok verim alınır" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kilosu bin liradan satışa sunuldu, vatandaş ilgi gösterdi
ETİKETLER
#sivas
#türk mutfağı
#omega-3
#Geleneksel Yemekler
#Zeyrek
#Keten Tohumu
#Sağlıklı Atıştırmalık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.