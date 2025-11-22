Menü Kapat
Benim Sayfam
19°
Avatar
Editor
 Murat Makas

Kilosu bin liradan satışa sunuldu, vatandaş ilgi gösterdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yakalanan 7,5 kilogram ağırlığındaki levrek balığı ile Kalkan balığı kilosu bin liradan satışa sunuldu. Vatandaş dev balıklara ilgi gösterdi.

Kilosu bin liradan satışa sunuldu, vatandaş ilgi gösterdi
Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından 'da 7,5 kilogram ağırlığında levrek, 2,5 kilo ağırlığında Kalkan yakalandı. Kalkan ile Levreği gören vatandaşlar hem ağırlığına hem de fiyatına şaşırdı. Kilosu bin liradan satışa sunulan levrek ve kalkan, kısa sürede tezgahta ilgi odağı oldu.

Kilosu bin liradan satışa sunuldu, vatandaş ilgi gösterdi

HAMSİNİN KİLOSU

Öte yandan, balık çeşidinin bol olduğu tezgahlarda hamsi kilosu 150 TL, mezgit boyutuna göre kilosu 250 TL, istarvit kilosu 200 TL, palamut tanesi 70 TL'den satışa sunuldu.

