14°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

15 TL’lik ekmek burada 7 TL: Gören akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde belediyeye bağlı Halk Ekmek noktalarında, 15 TL’lik ekmek 7 TL’ye satılıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar, uygulamanın kalıcı hale getirilmesini istiyor.

'ın ilçesinde belediyeye bağlı kulübeleri, market ve fırınlarda 15 TL'ye satılan ekmekleri 7 TL'ye satıyor. Vatandaşlar ise fiyatının yarısından daha ucuz ekmek almak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Hatay Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla Hatay genelinde 200 gram somun 15 TL'den satılmaya başlanmıştı. Dörtyol Belediyesi, kendi imkanlarıyla ürettiği ve Halk Ekmek satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduğu 220 gram ekmeği 7 TL'den satıyor.

15 TL’lik ekmek burada 7 TL: Gören akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

VATANDAŞLAR, UYGULAMANIN KALICI HALE GETİRİLMESİNİ İSTİYOR

Vatandaşlar 7 TL'ye satılan ekmeklere yoğun ilgi gösterirken, ekmekler kısa sürede tükeniyor. Vatandaşlar, Dörtyol Belediyesi'nin başlattığı Halk Ekmek uygulamasının kalıcı hale getirilmesini istedi.

15 TL’lik ekmek burada 7 TL: Gören akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

Halk Ekmek hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 63 yaşındaki Özdemir Akman, "Çok memnunuz. Allah belediyemizden razı olsun. Dışarıda ekmek 15 lira, burada 7 lira. Ben 7 nüfusa bakıyorum, 4 ekmek yetmiyor ama dışarıda alsam 75 lira veriyorum. Burada 35 liraya aynı ekmeği alıyorum. Allah başkanımızdan razı olsun, bizi düşünüp bu hizmeti getirdiler. Tek isteğimiz zam yapılmaması. Ekmek 7 liradan devam etsin" dedi.

15 TL’lik ekmek burada 7 TL: Gören akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Halk Ekmek personeli Esin Aslantaş, "Belediye başkanımızın göreve gelmesinin ardından birçok proje hayata geçti. Halk Ekmek de bunlardan biriydi. Yaklaşık bir yıldır hizmet veriyoruz" ifadesini kullandı.

15 TL’lik ekmek burada 7 TL: Gören akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

Vatandaşların ekmeğin fiyatından çok memnu olduğunu belirten Aslantaş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fırınlarda ekmek 15 TL oldu, bizde 7 TL. Sabah saat 08.30'da satışa başlıyoruz, 12.30'da ara veriyoruz. Öğleden sonra 13.30'da yeniden satışa devam ediyoruz. Günlük ortalama 600 ekmek satıyoruz. Bazen yarım saatte ekmekler bitiyor. Talep gerçekten çok fazla. Ekmeklerimiz kaliteli, taze ve uygun fiyatlı. Bu nedenle halk çok memnun. Belediye Başkanımız Bahadır Amaç'a bu hizmeti başlattığı için teşekkür ediyoruz."

15 TL’lik ekmek burada 7 TL: Gören akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu
