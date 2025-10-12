Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada ortaya atılan iddia gerçek çıktı

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare olduğuna dair ihbarlar ekipleri alarma geçirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası denetim yapıldı.

GECE YARISI EKMEK FABRİKASINA DENETİM

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren halk ekmek fabrikasında farelerin gezdiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gece saatlerinde fabrikaya gitti.

ÖLÜ FARE BULUNDU

Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü. Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve hijyen denetimi yaptı.

Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.