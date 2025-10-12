Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada ortaya atılan iddia gerçek çıktı

Denizli'de belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiğine dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Ekipler tartışılan görüntüler sonrası denetim yaptı. Gece yarısı yapılan kontrollerde ölü farenin olduğu tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 02:48
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 03:31

'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında olduğuna dair ihbarlar ekipleri alarma geçirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası yapıldı.

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada ortaya atılan iddia gerçek çıktı

GECE YARISI EKMEK FABRİKASINA DENETİM

İl ekipleri, belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren halk ekmek fabrikasında farelerin gezdiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gece saatlerinde fabrikaya gitti.

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada ortaya atılan iddia gerçek çıktı

ÖLÜ FARE BULUNDU

Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü. Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve denetimi yaptı.

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada ortaya atılan iddia gerçek çıktı

Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.

Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada ortaya atılan iddia gerçek çıktı
Halk ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyada ortaya atılan iddia gerçek çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de bebekli aileye dehşeti yaşattılar: Önlerine kırıp kaza yaptıran magandaların cezası kesildi
ETİKETLER
#denizli
#fare
#denetim
#hijyen
#tarım ve orman müdürlüğü
#Merkezefendi Belediyesi
#Halk Ekmek Fabrikası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.