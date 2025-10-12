Kocaeli'de bebekli aileye dehşeti yaşattılar: Önlerine kırıp kaza yaptıran magandaların cezası kesildi

Kocaeli'de içinde bebek ve çocuğun bulunduğu aracın önüne geçip ani fren yaparak ve makas atarak kazaya sürükleyen sürücüye ceza kesildi. Kocaeli TEM Otoyolu'daki olayın görüntüleri dehşete düşürdü.

TRAFİKTE DEHŞET SAÇTI

İçinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu. Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu ailenin aracıyla birlikte toplam 5 araca çarparak kaza yaptı. O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu görülürken, kazaya ilişkin anlar yer aldı. Maganda sürücünün ehliyetine el konuldu.

7 AYRI SUÇTAN CEZA KESİLDİ

Kocaeli Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Körfez ilçesi TEM Anadolu Otoyolunda 'Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğuna' dair görüntüler yer almıştır. Cuma günü meydana gelen olayın şüphelileri kısa sürede yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından sürücü belgelerine süresiz olarak el konulmuştur. Ayrıca söz konusu araç sürücülerine 7 ayrı suçtan dolayı trafik idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği ve trafikte kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.