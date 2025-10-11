Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı! Erdoğan'la ilgili sözleri cezaevinin yolunu açtı

Antalya'da otomobile çarpıp kaçtıktan sonra trafik ekipleriyle tartışan alkollü sürücü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alındı. 238 promil alkollü çıkan sürücü Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 23:04

6 Ekim Pazartesi günü ilçesi Hisar Caddesi Havuzlu Kavşak'ta yaşanan olayda Ali Y., kullandığı araçla otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

POLİSLERLE KONUŞURKEN CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETTİ

Polis ekipleri, Ali Y.'yi 4533. Sokak'taki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Ali Y., trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddetti. Bu sırada ekiplerle girdiği diyalogda Cumhurbaşkanı'na ettiği gerekçesiyle Ali Y. gözaltına alındı.

Alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı! Erdoğan'la ilgili sözleri cezaevinin yolunu açtı

238 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede yapılan testte 238 promil alkollü çıktı. Nöbetçi savcının talimatıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan şüpheli, 7 Ekim Salı günü çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı! Erdoğan'la ilgili sözleri cezaevinin yolunu açtı

Cumhuriyet savcısı tarafından arama emri doğrultusunda Ali Y., 9 Ekim Perşembe günü Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ali Y.'nin sürücü belgesine alkolmetreye üflemeyi reddettiği için 2 yıl, alkollü araç kullandığı için ise 6 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Pazartesi günü bütün okullarda uygulanacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojin Kabaiş'in ölümünde korkunç ihtimal! Raporunda 2 erkeğin DNA'sı çıktı
ETİKETLER
#trafik kazası
#tutuklama
#hakaret
#manavgat
#gözaltı
#Alkollü Sürüş
#Cumhurbaşkanı Açıklamaları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.