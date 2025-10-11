Alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı! Erdoğan'la ilgili sözleri cezaevinin yolunu açtı

6 Ekim Pazartesi günü Manavgat ilçesi Hisar Caddesi Havuzlu Kavşak'ta yaşanan olayda Ali Y., kullandığı araçla otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

POLİSLERLE KONUŞURKEN CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETTİ

Polis ekipleri, Ali Y.'yi 4533. Sokak'taki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Ali Y., trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddetti. Bu sırada ekiplerle girdiği diyalogda Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle Ali Y. gözaltına alındı.

238 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede yapılan testte 238 promil alkollü çıktı. Nöbetçi savcının talimatıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan şüpheli, 7 Ekim Salı günü çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından arama emri doğrultusunda Ali Y., 9 Ekim Perşembe günü Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Ali Y.'nin sürücü belgesine alkolmetreye üflemeyi reddettiği için 2 yıl, alkollü araç kullandığı için ise 6 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.