Eğitim
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Pazartesi günü bütün okullarda uygulanacak

Türkiye'deki tüm okullarda 13 Ekim Pazartesi günü eş zamanlı tatbikat yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında yapılacak tatbikatın yanında ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay gibi kurumların katkılarıyla afet farkındalığıyla ilgili çalışmalar sürecek.

Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Pazartesi günü bütün okullarda uygulanacak
11.10.2025
11.10.2025
saat ikonu 22:06

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirledi.

Bu kapsamda, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla 13 Ekim'de tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları yapılacak.

Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Pazartesi günü bütün okullarda uygulanacak

ÖĞRENCİLER VE VELİLER İÇİN LİSTE HAZIRLANDI

Bakanlık tarafından okullarda ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve aile katılımıyla güçlendirilmesi hedefiyle "Afet ve Acil Durum Kartı" hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajını içeren ve öğrencilerde afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan kartta, "ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler" gibi başlıklarda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.

Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Pazartesi günü bütün okullarda uygulanacak

"AFETLERE KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ..."

Bakan Tekin, Afetler ve Dayanıklılık Ayı kapsamında öğrencilere ve velilere seslendiği mesajında, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

Velilere, çocuklarıyla afetlere karşı bilinçlenmeye yönelik hazırlıklar yapmaları çağrısında bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili velilerimiz, öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizle birlikte afetlere karşı alınabilecek önlemleri konuştular. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine rehberlik ettiler. Sizlerden ricamız, çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat vermenizdir. Unutmayalım, afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır. Birlik ve beraberliğimiz, Türkiye Yüzyılı'nı eğitim, farkındalık ve dayanışmayla kurma idealimizin ilhamıdır."

Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Pazartesi günü bütün okullarda uygulanacak

Öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğreneceği tatbikatların ardından "Afet ve Acil Durum Kartı" öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak, ailelerin evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve tehlike avı çalışmaları yapmaları teşvik edilecek.

Ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay gibi paydaş kurumların katkılarıyla, afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler okul ortamlarında sürdürülecek.

