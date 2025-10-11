Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev sahipleri dikkat! Belgesi olmayan evlere ceza yolda

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği" şartları uygulanıyor. Yapılan açıklamaya göre konutların turizm amaçlı kiralanmasında faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.

AA
11.10.2025
11.10.2025
Kültür ve Bakanlığının "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği", konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Ev sahipleri dikkat! Belgesi olmayan evlere ceza yolda

Yönetmelikteki değişikliklerle, izin belgesi niteliğinin tanımlanmasına, "Turizm Amaçlı Konut" plaketinde yer alacak ifadelerin mevzuat çerçevesinde detaylandırılmasına ve konutların denetimine ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlenmesine yönelik güncellemeler yapıldı.

Ev sahipleri dikkat! Belgesi olmayan evlere ceza yolda

Buna göre, izin belgesi yalnızca konutun yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağladığını ve turizm amaçlı kiralanmasına izin verildiğini gösteren belge niteliği taşıyacak. Belge, sadece izin verilen bağımsız bölümü kapsayacak ve konutun asli fonksiyonunu değiştirmeyecek.

İzin belgesinin, imar planı yapımı veya değişikliğine dayanak oluşturamayacağı, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hak sağlamayacak.

Ev sahipleri dikkat! Belgesi olmayan evlere ceza yolda

DENETİM SÜRECİ DEĞİŞTİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanan konutların ve devre mülklerin denetimleri, gereken hallerde idari yaptırım uygulanması işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecek.

İzin belgeli konutlar, belge düzenlendikten itibaren en az 2 yılda bir ilk olarak belgelendirmeye esas evrakların kontrolü yapılarak denetlenecek.

Evrak eksikliği tespit edilmesi halinde belge sahibine 30 gün süre verilecek. Evrakların uygun olması durumunda konutlarda denetim yapılacak.

Denetimde eksiklik tespit edilmesi durumunda, belge sahibine eksiklikleri gidermesi için 15 gün süre verilecek. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde idari para cezası uygulanacak ve tamamlanması için yeniden 15 gün ek süre tanınacak. İkinci denetimde de eksikliklerin devam etmesi durumunda izin belgesi iptal edilecek.

Ev sahipleri dikkat! Belgesi olmayan evlere ceza yolda

İzin belgeli konutlarda yapılan denetimlerde denetim tarihi belge sahibine bildirilecek. Bildirilen denetim tarihinde, konutun uygun şekilde açık ve hazır bulundurulmayarak denetime engel olunması durumunda mevzuata göre işlem yapılacak.

Öte yandan, yönetmelikteki "Turizm Amaçlı Konut" ibaresi, konutun izin belgesi düzenlemesine esas niteliklerinin kanun ve yönetmelik kapsamında denetlendiğine dair bilgi içerecek şekilde yeniden tanımlandı. Kiraya verilen konutlarda aranacak niteliklere, kiraya veren veya site yönetimince belirlenen kurallar ile binadan çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartı ekleme şartı da getirildi.

