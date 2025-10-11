SSK, Bağkur ve memur emeklisine zam farkı! Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon farkının nasıl hesaplandığını, memurlar ile SSK-Bağkur emeklilerinin farkının neden oluştuğunu ve 2008 sonrası memurların yaşadığı emeklilik sorunlarını sosyal medya kanalında anlattı. İşte emeklilik sürecinde en çok merak edilen konular...

2025 yılının ilk 6 ayına ait enflasyon verileri aylık olarak açıklandı. Erdursun, yaptığı değerlendirmede enflasyon hesabının SSK, Bağkur ve memurlar için farklı yöntemlerle yapıldığını belirtti. "Doğru hesaplama yapıldığında SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 15,57 enflasyon farkı çıkıyor" dedi.

MEMURLAR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME

Erdursun, iki grup arasındaki farkın nedeni için "Memurların farkı hesaplanırken bir önceki dönem farkı çıkarılıp yeni toplu sözleşme zammı ekleniyor. Örneğin 2025’in ilk döneminde yüzde 6, ikinci döneminde yüzde 5’lik fark alınmıştı. Bu oranlar 2026 hesaplamasında dikkate alınıyor" diyerek özetledi.

YILIN İKİNCİ YARISINDA FARK NASIL OLUŞACAK?

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla yüzde 2,06, yüzde2,04 ve yüzde3,23 enflasyon açıklandığını hatırlatan Erdursun, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla yüzde2, yüzde2 ve yüzde1 artış olması halinde 6 aylık toplam enflasyonun yüzde12,96’ya ulaşacağını ifade etti.

Bu durumda, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde12,96 fark alacak. Memur ve memur emeklileri ise bir önceki yüzde5’lik fark çıkarılıp 2026 Ocak’taki yüzde11 toplu sözleşme farkı eklendiğinde yüzde19,41 oranında zam alacak. Erdursun, "Bu dönemde memur ve memur emeklilerinin farkı daha yüksek olacak" değerlendirmesinde bulundu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Erdursun’a göre enflasyonun yıl sonunda yüzde29 ila yüzde32 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık yüzde13, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde19,4 fark yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 1000 TL artış yapılacağı da öngörülüyor.

BU YILDAN SONRA EMEKLİ OLANLAR DİKKAT!

Erdursun, emekli aylıklarındaki eşitsizliğe de dikkat çekerek 1 Ekim 2008’den önce göreve başlayanlarla sonrasında başlayanlar arasında büyük fark var. Eski memurların emekli maaşı hesaplanırken derece, kademe, ek gösterge ve makam tazminatı dikkate alınırken, 2008 sonrası başlayanlarda sadece brüt maaş dikkate alınıyor" dedi.

Erdursun ayrıca, 2008 sonrasında göreve başlayan memurların görevden ayrıldıktan sonra 4C kapsamında isteğe bağlı prim yatıramadığını, bir gün dahi SSK ya da Bağkur primi ödemeleri halinde ikramiye hakkını kaybettiklerini vurguladı.

EMEKLİLİKTE MAAŞLAR ARASINDA UÇURUM VAR

"Çalışırken maaşlarda fark olmasa da, emeklilikte büyük farklar oluşuyor. Bu durum ilerleyen yıllarda daha büyük mağduriyetler yaratacak" diyen Erdursun, memur sendikalarının bu konuda daha fazla çalışma yapması gerektiğini belirtti.