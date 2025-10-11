Emeklilikte kademe bombası! İsa Karakaş milyonlarca çalışana seslendi

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe düzenlemesinin fiili bir durum olduğunu belirterek, bu konuda bir düzenleme yapılmamasının mümkün olmadığını vurguladı. Karakaş, emeklilik yaşının artırılacağına dair iddialara da yanıt vererek tüm merak edilenleri açıkladı.

Karakaş, "Şimdi emeklilikteki kademeden sonrakiler de yaş düzenlemesi isteyebilir diyenler var. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey diyemezler" ifadelerini kullandı.

2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformuna dikkat çeken Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformu uygulama yasasına baktığımız zaman evet, yaş yükseltildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönem öngörmüş olduğu düzenlemede 2008 yılı 37 yıllık bir geçiş dönemi öngörüldü" dedi.

Karakaş, "2008 yılından sonra başladıysanız kademeli olarak 2048 yılına kadar ancak yaşınız 65’e çıkıyor. Olması gereken de budur. Yani sosyal güvenlikle ilgili bir düzenleme yaptığınız zaman ileriye dönük yaparsınız. Geriye dönük değiştirdiğiniz zaman kendi kendinize yeni EYT’ler ortaya çıkarırsınız" şeklinde konuştu.

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Karakaş, emeklilik yaşının artırılacağına dair söylentilere net cevap verdi ve "Biz Ekim ayındayız, dolayısıyla 11 Ekim’den itibaren işe ilk defa girenler için bir düzenleme yapabilirsiniz. Eğer yasa bugün girerse, yani yasanın yürürlük tarihi ileriye doğru olur, geriye doğru olmaz. Emeklilik yaşının yükselmesi mümkün değildir" dedi.

Emeklilikte kademe düzenlemesi bekleyen milyonlara seslenen Karakaş, "Emeklilikte kademe ile ilgili asla korkacak bir şey yok. Daha önceden de söylediğim üzere, askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarla birlikte 4 milyonla 4,5 milyon arasında emeklilikte kademe bekleyenler var. Bununla ilgili eninde sonunda mutlaka bir düzenleme bekliyorum" dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN GELECEK?

Kademeli emeklilikle ilgili müjde bekleyen çalışanlara da tarih veren Karakaş, "Mağdurlarla ilgili şunu söyleyebilirim; kanun teklifi verildi meclis açılır açılmaz. Kademe bekleyenler, asker, polis, kamu görevlilerinin borçlanma sıkıntıları, staj ve çıraklık mağdurluğu için karamsarlığa gerek yok. Taşeronda gerçek kadro bekleyenler de haklarını alacaklar. Enflasyon beklenen seviyeye geldiğinde yani 2027’ye doğru birçok problem çözülecek" diyerek kademeli emeklilik bekleyenler için tarih verdi.