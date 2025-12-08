Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

8 milyar liralık Forex vurgununda 84 tutuklama

Forex hesapları açtırarak mağdurlarını tuzağa düşüren dolandırıcılara yönelik ‘Almanak Operasyonu' nda 84 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. İşte 2025 yılına yayılan operasyondan detaylar....

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 10:00

Ankara'da 2025 yılı boyunca yürütülen ‘Almanak Operasyonu' 174 şüpheliye kadar ulaştı. Operasyonlarda 84 kişi tutuklandı.

Gölbaşı Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yıl boyu süren ‘Almanak Operasyonu' kapsamında içlerinde İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Urfa'nın da bulunduğu Ankara merkezli 18 ilde yapıldı. Sözde ‘' hesapları açtırarak yasadışı işlem yapan toplam şüpheli sayısı 174 iken 98 şüpheli mahkemeye sevk edildi. 98 şüpheliden 84'ü ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

8 milyar liralık Forex vurgununda 84 tutuklama

PARA KARŞILIĞI ŞİRKET KURDURDULAR

Kurdukları internet siteleri, oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde ‘Forex' hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vaat ettiği iddia edilen şahıslar, üçüncü şahıslara para karşılığı şirket kurdurdu. Açılan her şirket başına şahıslara haksız kazançtan pay verildi.

Şirketler adına açılan hesaplardaki paralar; farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, Kripto hesaplara ve coin hesaplara gönderildi. Bankalardan ve ATM'lerden para çekme görüntüleri dosyaya delil olarak girdi ve bu sayede hesapçılar da tespit edildi.

8 milyar liralık Forex vurgununda 84 tutuklama

İKNA İÇİN HER YÖNTEMİ DENİYORLAR

‘Servet Stratejileri' adı altında kurulan grup üzerinden sözde yurt dışı piyasalarında alım satım yaptıklarını söyleyen şahıslar, kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan şahısların ikna için her türlü yöntemi denediği öğrenildi. Gerektiğinde küçük geri ödemeler yapan şahıslar, kazanç adı altında yatırımcıları yatırıma daha çok teşvik etti.

Çağrı merkezi de kuran şahıslar, kadın yatırım danışmanlarına ikna diyalogları ezberlettirdi. Şüphelenerek parasını geri isteyen mağdurlara ‘vergi stopaj' adı altında parayı ödemeleri kaydıyla iade edebileceklerini söyleyen şüpheliler, mağdurları tekrar dolandırdı. Şahıslar, parası olmayanları ise kredi çektirmek suretiyle daha da zarara soktu.

8 milyar liralık Forex vurgununda 84 tutuklama

'BAKİYE BÜYÜK OLURSA KAZANÇ BÜYÜK OLUR!'

Mağdurları ikna etmek için kullandıkları cümleler ve reklam kampanyaları polis dinlemelerine yansıdı. Cümleler ve reklam kampanyaları arasında; ‘zirve üstüne zirve', ‘size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz', ‘bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur', ‘tek tıkla kazan hem de online' ve ‘para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç' ifadeleri yer aldı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen Ankara Asayiş Şube Büro'nun çalışmasında; 40 müştekiyi yatırım vaadiyle dolandıran, şirket hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen sahte ‘Forex' çetesine dinleme yapıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporu alındı. Rapora göre, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi. Hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket/hacim olduğu görüldü.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro'nun ‘Forex' vurgununa yönelik çalışmaları devam edecek.

