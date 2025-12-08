Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Suriye'de bayram havası: Baas rejiminin yıkılmasının 1. yılı kutlanıyor

Suriye’nin başkenti Şam’da, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde 'kardeşlik' mesajı verdi.

AA
08.12.2025
08.12.2025
’nin başkenti ’da, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor. Başkentteki Emevi Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Suriye bayrakları açarak sevinç gösterileri yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye geldi. Şara da Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

Suriye'de bayram havası: Baas rejiminin yıkılmasının 1. yılı kutlanıyor

ŞARA'DAN 'KARDEŞLİK' MESAJI

Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

Suriye'de bayram havası: Baas rejiminin yıkılmasının 1. yılı kutlanıyor

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.

Suriye'de bayram havası: Baas rejiminin yıkılmasının 1. yılı kutlanıyor

Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.

Suriye'de bayram havası: Baas rejiminin yıkılmasının 1. yılı kutlanıyor

Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.

Suriye'de bayram havası: Baas rejiminin yıkılmasının 1. yılı kutlanıyor
Netanyahu'dan işgal kararı: Suriye'den çekilmiyoruz
Kutlama hazırlıkları sırasında Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
ETİKETLER
#suriye
#şam
#baas rejimi
#Ulusal Bayram
#Ahmed Şara
#Suriye Devrimi
#Emevi Camii
#Dünya
