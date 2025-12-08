Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında çatışma: Polisimiz ağır yaralandı

Kategoriler
İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı. Bir polis ağır yaralanırken saldırganlardan biri öldürüldü.
İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de sabah saatlerinde Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ediyor.
Valilik, çatışmada saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki R.A.'nın öldürüldüğünü, Ç.A. ve C.A.'nın sağ ele geçirildiğini açıkladı.