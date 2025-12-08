Menü Kapat
Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında çatışma: Polisimiz ağır yaralandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralanarak tedaviye alındı. Çatışmada 35 yaşındaki şahıs ise öldürüldü.

Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında çatışma: Polisimiz ağır yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 10:09

Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı. Bir polis ağır yaralanırken saldırganlardan biri öldürüldü.

İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de sabah saatlerinde Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

POLİS MEMURUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ediyor.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Valilik, çatışmada saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki R.A.'nın öldürüldüğünü, Ç.A. ve C.A.'nın sağ ele geçirildiğini açıkladı.

