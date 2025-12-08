Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 08.12.2025

En çok ziyaret edilen 10 kent açıklandı! Türkiye turizmde zirvede: İki Türk şehri listede

Dünya turizminin en itibarlı veri kaynağı Euromonitor International'ın yayımladığı 2025 Top 100 City Destinations Index, Türkiye'nin hem ziyaretçi hacminde hem de turizm çekiciliğinde küresel ligde üst basamaklara yerleştiğini ortaya koydu.

En çok ziyaret edilen 10 kent açıklandı! Türkiye turizmde zirvede: İki Türk şehri listede
Euromonitor International’ın yayımladığı Top 100 City Destinations Index 2025 raporuna göre ve , dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı. Rapora göre İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5’inci, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8’inci sıraya yerleşti. Böylece , iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel sahnesindeki etkisini güçlendirdi.

En çok ziyaret edilen 10 kent açıklandı! Türkiye turizmde zirvede: İki Türk şehri listede

BANGKOK ZİRVEDE, TÜRKİYE ÇIKIŞTA

Listenin zirvesinde 30,3 milyon ziyaretçiyle bulunurken, Hong Kong, Londra ve Makao ilk dört sırada yer aldı. Ancak raporun dikkat çeken bölümü, Türkiye’nin turist hacmi açısından Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükselmesi oldu.

İstanbul’un gastronomiden kültür-sanat etkinliklerine, uluslararası organizasyonlardan dijital tanıtım etkisine uzanan geniş yelpazedeki dinamizmi; Antalya’nın ise her sezon yüksek talep gören tatil altyapısı, spor turizmi ve dünya standartlarındaki tesisleri bu yükselişi destekledi.

En çok ziyaret edilen 10 kent açıklandı! Türkiye turizmde zirvede: İki Türk şehri listede

EUROMONITOR INTERNATIONAL: KÜRESEL TURİZMİN YOL GÖSTERİCİSİ

Dünya turizm sektöründe 50 yılı aşkın süredir referans kabul edilen Euromonitor International, ülkelerin ve şehirlerin turizm performansını en kapsamlı biçimde analiz eden kuruluş olarak biliniyor.

Kurumun hazırladığı Top 100 City Destinations Index; ziyaretçi sayılarının yanı sıra sürdürülebilirlik, turizm altyapısı, ekonomik performans, kültür-sanat kapasitesi, sağlık ve güvenlik göstergeleri gibi kritik başlıklarda şehirleri karşılaştırıyor.

Bu nedenle Euromonitor raporu, hükümetlerden havayolu şirketlerine, otel zincirlerinden yatırım fonlarına kadar tüm sektörün yol haritasını belirleyen en etkili küresel veri setlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye’nin bu listelerde üst sıralara yerleşmesi, yalnızca turist sayısındaki artışı değil, ülkenin uluslararası turizm stratejisinin doğru çalıştığını da gösteriyor.

''EN CAZİP ŞEHİRLER'' ENDEKSİNDE PARİS LİDERLİĞİ KORUDU

Euromonitor International aynı raporda, ziyaretçi sayısından bağımsız olarak şehirlerin sürdürülebilirlik, kültür, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi 56 kritere göre belirlendiği “Dünyanın En Cazip 10 Şehri” listesini de açıkladı.

En çok ziyaret edilen 10 kent açıklandı! Türkiye turizmde zirvede: İki Türk şehri listede

Paris, Notre Dame Katedrali’nin yeniden açılması ve PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferinin yarattığı sportif turizm etkisiyle liderliğini korudu. Madrid ikinci, Tokyo üçüncü, Roma dördüncü, Milano ise beşinci sıraya yerleşti. Amsterdam ve Barcelona listede yükseliş gösterirken, Londra zayıf sürdürülebilirlik performansı nedeniyle 18’inci sıraya geriledi.

TÜRKİYE’NİN TURİZMDE KÜRESEL GÜCÜ TESCİLLENDİ

Euromonitor International’ın kapsamlı endeksi, Türkiye’nin 2025’te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya’nın ilk 10’da yer alması, Türkiye’nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor.

En çok ziyaret edilen 10 kent açıklandı! Türkiye turizmde zirvede: İki Türk şehri listede

Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.

