Pegasus'tan Çekya'da satın alma! 20 ülkede 80 destinasyona sahip

Pegasus, Çekya şirketi Smartwings Grubu'nu 154 milyon euroya devralmak için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, şirket ile Prague City Air s.r.o ve Unimex Group, a.s. arasında Çekya'da yerleşik České aerolinie a.s., Smartwings a.s. ve bağlı şirketlerine (Smartwings Grubu) ait payların tamamının devralınmasına ilişkin Pay Alım Sözleşmesi ve hedef şirketlerin mevcut pay sahiplerine borçlarının temlik alınmasına yönelik Alacağın Temliki Anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında Smartwings Grubu'nun sermayesinin tamamı için ödenecek toplam bedel, temlike konu üstlenilecek alacaklar dahil 154 milyon euro olarak belirlendi.

Söz konusu işlemin gerçekleştirilmesinin Çekya ve Smartwings Grubunun faaliyet gösterdiği ülkelerde gerekli idari izinlerin alınması ve mutat pay devir şartlarına bağlı olduğu belirtildi.

Gerekli izinlerin alınması sonrasında işlemin 2026 yılı içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Anlaşmaların onaylanması ile eş zamanlı olarak, Pegasus Yönetim Kurulu tarafından Smartwings Grubu nezdinde pay alımını gerçekleştirmek üzere Hollanda'da yeni bir bağlı şirket kuruluşu da karara bağlandı.

20 ÜLKEDE 80 DESTİNASYONU VAR

Şirketten yayımlanan bültende Smartwings Grubu'nun Çek Hava Yolları ve Smartwings markalarıyla Çekya’nın en büyük havayolu ve Orta ve Doğu Avrupa’nın köklü hava yolu gruplarından biri olduğu belirtildi. Şirketin 20 ülkede 80 destinasyona sahip uçuş ağı bulunuyor.

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk satın almaya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Çek Hava Yolları ve Smartwings’in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Ancak tek amacımız ölçek büyütmek değil, aynı zamanda uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı, geleceğe hazır güçlü bir yapı oluşturmak.”