Airbus’tan "yere indirin" talimatı! THY, Ajet ve Pegasus’tan jet açıklama

Airbus, ‘A320neo’ ve ‘A321neo’ uçaklarında tespit edilen güvenlik riski nedeniyle bu uçakların yere indirilmesi talimatını verdi.

Airbus’ın yazılım güncellemesi uyarısının ardından Türkiye’deki havayolu şirketleri THY, Ajet ve Pegasus da harekete geçerek söz konusu uçaklarla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. A320 ailesine yönelik bu ihtiyati tedbirin yaklaşık 6 bin uçağı etkileyebileceği değerlendiriliyor.

THY, AJET VE PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Uyarının ardından THY, Ajet ve Pegasus, filolarındaki A320 tipi uçaklarda gerekli güvenlik adımlarının uygulanmaya başlandığını duyurdu.

THY’DEN AİRBUS AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını belirterek "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir" açıklamasını yaptı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, uçak üreticisi Airbus tarafından yayınlanan uyarı bildirimi nedeniyle filosunda bulunan A320 tipi uçaklarda gerekli güvenlik işlemlerine başlandığını duyurdu. Şirketin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin başlatıldığı bildirildi.

BİR AÇIKLAMA DA AJET’TEN GELDİ

AJet, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir "Operatör Uyarı Bildirimi" yayınlaması nedeniyle filosundaki 7 uçağın seferden çekildiğini, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçak üreticisi Airbus tarafından yapılan bildirim nedeniyle bu tip uçakların seferden çekildiğini belirtti.