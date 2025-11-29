Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
Hava Durumu
13°
 Bengü Sarıkuş

Lider belli oldu! İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi hafta boyunca yüzde 0,22 geriledi. Buna karşılık altın ve döviz yükselişini sürdürdü. Gram altın yüzde 2,71, dolar/TL yüzde 0,10, euro/TL yüzde 0,61 arttı. İşte bu haftanın yatırımcısına en çok kazandıran enstrümanı...

29.11.2025
29.11.2025
saat ikonu 09:00

’da hisse senetleri haftalık bazda yüzde 0,22 değer kaybederken, ve yükselişini sürdürdü. Gram altın yüzde 2,71, dolar/TL yüzde 0,10, avro/TL ise yüzde 0,61 artış gösterdi. hafif gerilerken, değer kazandı.

Lider belli oldu! İşte en çok kazandıran yatırım aracı

, en düşük 10.816,41 puanı ve en yüksek 11.032,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,22 altında 10.898,70 puandan haftayı tamamladı.

Lider belli oldu! İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,71 artışla 5 bin 719 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 38 bin 567 liraya çıktı.

Lider belli oldu! İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Geçen hafta sonu 9 bin 327 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 artarak 9 bin 579 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 artarak 42,4850 liraya, avro ise yüzde 0,61 yükselerek 49,2360 liraya çıktı.

Lider belli oldu! İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,09 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,96 ile "fon sepeti" fonları oldu.

