Ekonomi
Türkiye Azil Sistemi devrede! e-Devlet'ten anlık kontrol: Sahteciliğin önüne geçilecek

Türkiye'de tapu sahteciliğine karşı yeni bir devreye alındı. Türkiye Azil Sistemi, konut ya da arsasını satması için başkasına vekalet veren kişileri sahteciliğe karşı koruyacak.Vatandaşlar e-Devlet'ten anlık kontrol sağlayabilecek.

Türkiye Azil Sistemi devrede! e-Devlet'ten anlık kontrol: Sahteciliğin önüne geçilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Genel Müdürlüğü, taşınmaz satış izni içeren vekaletnamelerin iptali için yeni bir uygulama başlattı.

VEKALET İPTALİ İÇİN YETERLİ OLACAK

Vekalet verenin vekili azlettiğini bildirmesinin yeterli olduğu, bu konuda karşı taraftan herhangi bir onay alınmasına gerek bulunmadığı sistemde, vekalet veren tarafından yapılan azlin tapu müdürlüklerine veya WebTapu üzerinden iletilmesinin vekaletin iptali için yeterli olduğu belirtildi.

Türkiye Azil Sistemi devrede! e-Devlet'ten anlık kontrol: Sahteciliğin önüne geçilecek

Vekalet sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdiren azlin, bozucu yenilik doğuran bir hak olması sebebiyle karşı tarafın beyan ve işlemine gerek kalmaksızın neticeleri ortaya çıkacağından vekalet verenin vekili azletmesi işleminden geri dönülmesinin mümkün bulunmadığı, bu sebeple aynı kişinin tekrardan vekil tayin edilmek istenmesi durumunda yeniden bir vekaletname verilmesi gerektiği kaydedildi.

Türkiye Azil Sistemi devrede! e-Devlet'ten anlık kontrol: Sahteciliğin önüne geçilecek

TÜRKİYE AZİL SİSTEMİ DEVREDE

Aziller sicilinde düzeni sağlamak amacıyla Türkiye Azil Sistemi devreye alındı. Sistem sayesinde WebTapu veya herhangi bir tapu müdürlüğü üzerinden aziller siciline işlenen kayıtların tüm tapu müdürlükleri tarafından görülebilir ve sorgulanabilir hale geldiği aktarıldı.

Vekilin azledilmesinin herhangi bir şart ya da şekle bağlı olmamakla birlikte, kimlik tespitinin doğru yapılabilmesi, sahtecilik girişimlerinin ve olası hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 1 Ocak 2023’ten önce verilen vekaletnamelerin tapu müdürlüklerine başvurularak, bu tarihten sonra düzenlenen vekaletnamelerin ise hem tapu müdürlükleri hem de WebTapu üzerinden iptal edilebileceği belirtildi.

Türkiye Azil Sistemi devrede! e-Devlet'ten anlık kontrol: Sahteciliğin önüne geçilecek

VEKALETLER ART NİYETLİ KULLANILAMAYACAK

Özellikle akrabalar arasında düzenlenmiş vekaletnameler kişiler arasında çıkan çeşitli kavgalar nedeniyle karşı tarafın art niyetli olması halinde evini satarak parayı kendisine almasına imkân verebiliyordu.

Türkiye Azil Sistemi devrede! e-Devlet'ten anlık kontrol: Sahteciliğin önüne geçilecek

Başka bir örnekte ise kişiler taşınmazın satışı için emlakçıya yetki verirken sadece satılmak istenen taşınmaz için değil genel bir vekaletname düzenleterek diğer taşınmazlarının satışına da izin vermiş olabiliyordu. Şimdi vatandaşlar 'ten vekaletname kontrolü yaptıktan sonra webtapu sistemine girerek kişiyi azledebilecek.

Türkiye Azil Sistemi devrede! e-Devlet'ten anlık kontrol: Sahteciliğin önüne geçilecek

E-DEVLET'TEN KONTROL SAĞLANABİLİYOR

Vatandaşlar e-Devlet'te yer alan Türkiye Noterler Birliği'ne ait "Kişi Vekaletnameleri Sorgula" bölümünden adlarına güncel bir vekaletname olup olmadığını görebiliyor. Sistem vekaletin süreli ya da süresiz olduğu, kim için düzenlendiği, verilme nedeni gibi bilgileri içeriyor.

