Trump, Rusya-Ukrayna konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradı: Zelenskiy'e tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin barış müzakerelerine yeterince ilgi göstermediğini belirtti. Teklifi okumamasına tepki gösterdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 09:25

ABD Başkanı , Kennedy Center Onur Ödülleri törenine varışı sırasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde bundan sonraki adım ne olacak?" sorusuna cevap veren Trump, Rusya Devlet Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dahil olmak üzere taraflar ile görüşmeleri sürdürdüklerini hatırlattı.

''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM''

Buna rağmen Zelenskiy’nin hazırlanan barış planı taslağına yeterince ilgi göstermediğini ima eden Trump, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu birkaç saat öncesine kadar böyleydi" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın barış istediğini düşündüğünü, ancak Ukrayna lideri Zelenskiy’nin buna istekli görünmediğini aktaran Trump, Zelenskiy’nin barış planı taslağını okumadığı iddiasını yineleyerek, "Henüz okumadı" dedi.

ZELENSKİY: BARIŞ RUSYA'YA BAĞLI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’nin öncülüğünde yürütülen Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Ukrayna’nın onurlu bir barışı hak ettiğini belirterek, "Barışın olup olmayacağı tamamen Rusya'ya, Rusya'ya yönelik ortak baskımıza ve ABD, Avrupa ve diğer tüm ortaklarımızın sağlam müzakere pozisyonlarına bağlı" ifadelerini kullanmıştı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını "terör eylemleri" olarak niteleyen Zelenskiy, Moskova yönetiminin tüm bu eylemlerden ve savaşın kendisinden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulamıştı.

Zelenskiy, ABD ile yapılan son müzakerelerle ilgili ise, "Amerikalı temsilciler Ukrayna'nın temel tutumunu biliyor. Görüşme yapıcıydı, ancak kolay değildi" değerlendirmesini yapmıştı. Trump’ın Ukrayna yönetimini eleştiren yorumlarının Zelenskiy’nin açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

ETİKETLER
#donald trump
#vladimir putin
#rusya-ukrayna savaşı
#barış görüşmeleri
#Volodymyr Zelenskyy
#Kennedy Center Onur Ödülleri
#Dünya
