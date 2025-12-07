Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Başkan Trump'ın oğlu ABD'nin Ukrayna için 'çek defterli aptal' olmadığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, önceliklerinin Ukrayna olmadığını söyledi. Ayrıca, ABD'nin artık Ukrayna için "çek defterli bir aptal" olmadığını ifade etti.

Başkan Trump'ın oğlu ABD'nin Ukrayna için 'çek defterli aptal' olmadığını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, 'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Babası Trump'ın seçildiğinde 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağının söylendiğini belirten Trump Jr, babasının bunu yapmak yerine birçok yerde savaşları durdurmak için çalıştığını dile getirdi.

Başkan Trump'ın oğlu ABD'nin Ukrayna için 'çek defterli aptal' olmadığını söyledi

''ÇİN İLE REKABETİ BIRAKMAYACAĞIZ''

Trump Jr, ABD'nin önceliğinin ABD'de yatırım yapmak olduğunu vurgulayarak, bunu yaparken ile değerli mineraller konusundaki rekabeti de bırakmayacaklarını vurguladı.

'de barış görüşmeleri sürecinde Katar'ın kendileriyle yaptığı işbirliğini öven Trump Jr, bu ülkenin kendi reklamını yapmak yerine müttefiklerine sahip çıktığını söyledi.

Trump Jr, ABD'nin Gazze'nin yeniden inşası sürecinde yer alıp almayacağına dair bir soruya ise "Olabilir, babam dünya tarihinde en iyi inşaat danışmanı ancak ABD'de hiç kimse bunun sorumluluğunu tek başımıza almamızı istemez." diye konuştu.

Başkan Trump'ın oğlu ABD'nin Ukrayna için 'çek defterli aptal' olmadığını söyledi

''UKRAYNA ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL''

konusunda bugüne kadar binlerce kişi ile bir araya geldiğini belirten Trump, "Sorduğum 100 binlerce kişiden hiç kimse Ukrayna'nın ilk 3 meselemizden biri olduğunu söylemedi, sadece 3'ü Ukrayna'nın ilk 10'umuzdaki meselelerden biri olduğunu söyledi." diye konuştu.

Trump Jr, Ukrayna'da barış istediklerini belirterek, Avrupa'yı da daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.

Ukrayna'daki yolsuzluklara da değinen Trump Jr, " ABD, eski günlerdeki gibi elinde çek defteri olan bir aptal olmayacak." diye konuştu.

Trump Jr, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonların şu an kendileri için daha öncelikli olduğunu söyledi.

