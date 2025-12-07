Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
12°
 | Berrak Arıcan Baş

Trump Karayipler saldırılarıyla övündü ve kara operasyonları sinyalini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'deki operasyonların başarılı olduğunu yakın zamanda da kara operasyonlarının başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı , ABD Dışişleri Bakanlığı Kennendy Merkezi Onur Madalyaları Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada uyuşturucuyla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Karayipler'de başlattıkları operasyonların ardından ülkeye denizden giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığına işaret eden Trump, "Kalan yüzde 6'yı da çözmeye çalışıyorum çünkü onlar (kaçakçılar), benim tahminime göre çok cesur insanlar." ifadesini kullandı.

Yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarına işaret eden Trump, "Her rotayı, her evi, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz." dedi.

Trump Karayipler saldırılarıyla övündü ve kara operasyonları sinyalini verdi

GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDECEK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de California'da katıldığı etkinlikte uyuşturucuyla mücadele için gemilere yönelik saldırıların süreceğini duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda gayet odaklı olduklarını belirten Hegseth, "Eğer bir terör örgütü için çalışıyorsanız ve ülkemize gemi ile uyuşturucu getiriyorsanız sizi bulur ve batırırız, bu konuda hiç şüpheniz olmasın." dedi.

ABD'nin Batı Yarım Küre'de kartellerle mücadeleye odaklandığını dile getiren Hegseth, sonuna kadar gemilere yönelik operasyonları sürdüreceklerini vurguladı.

Trump Karayipler saldırılarıyla övündü ve kara operasyonları sinyalini verdi

ABD'NİN TARTIŞMALI HAMLELERİ

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

