Sabah kar sürprizi! İlçe beyaza büründü, kalınlık 10 cm’ye ulaştı

8 İLE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.