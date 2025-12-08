Menü Kapat
Sabah kar sürprizi! İlçe beyaza büründü, kalınlık 10 cm’ye ulaştı

Aralık 08, 2025 09:32
1
Sabah kar sürprizi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yollarda kalan araçların imdadına vatandaşlar ve ekipler yetişti.

2

Hakkari ve ilçelerinde beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinde başladı akşam kesintiye uğradı ancak sabah saatlerinde tekrar etkili oldu.

3

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar ve okula gitmek için yola çıkan öğrenciler, güne kar sürprizi ile uyandı.

4

Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar tamamen kar altında kaldı. Görüş mesafesi ise tehlikeli seviyelere inerek 20 metreye kadar düştü.

5

Özellikle yokuşlu yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücülerin yardımına diğer vatandaşlar koştu.

6

Öte yandan, Yüksekova 117. Karayolları Şefliği ekipleri ve Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

7

8 İLE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8

Rapora göre birçok şehre de kar uyarısı yapıldı. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı yapılan iller şöyle: Ağrı, Ardahan, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van.

