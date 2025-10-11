En ucuz krediler belli oldu! 100 bin lira ihtiyaç kredisi çekersen ne kadar geri ödersin?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre, bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 5 trilyon 133 milyar 730 milyon 858 bin lira oldu.
Tüketici kredilerinin 626 milyar 31 milyon 960 bin lirası konut, 49 milyar 731 milyon 695 bin lirası taşıt, 1 trilyon 919 milyar 641 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 538 milyar 325 milyon 555 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.
Nakit ihtiyacının arttığı, okulların yeni açıldığı ve ihtiyaçların çoğaldığı sonbahar aylarında tüketiciler faizsiz ihtiyaç kredisi çekmeye yöneliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranıyla kredi veriyor? İşte 12 ay vadeli 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin geri ödeme tablosu...
Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 10.827,17 TL
Toplam Ödeme: 130.426,04 TL
ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL
Albaraka Türk – Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 10.998,01 TL
Toplam Ödeme: 132.551,12 TL
QNB Finansbank – Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 11.071,64 TL
Toplam Ödeme: 133.434,68 TL
DenizBank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 11.088,03 TL
Toplam Ödeme: 133.631,36 TL
ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.344,88 TL
Yapı Kredi – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.419,88 TL
N Kolay – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL
Enpara.com – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 11.360,31 TL
Toplam Ödeme: 136.323,72 TL
Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.322,20 TL
Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 11.443,46 TL
Toplam Ödeme: 137.321,52 TL
Akbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 11.779,06 TL
Toplam Ödeme: 141.923,72 TL
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 11.821,35 TL
Toplam Ödeme: 142.431,20 TL
Fibabanka – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 11.829,81 TL
Toplam Ödeme: 142.532,72 TL
Garanti BBVA – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %7,49
Aylık Taksit: 14.487,78 TL
Toplam Ödeme: 174.428,36 TL
Garanti BBVA – Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %7,49
Aylık Taksit: 14.487,78 TL
Toplam Ödeme: 174.428,36 TL