En ucuz krediler belli oldu! 100 bin lira ihtiyaç kredisi çekersen ne kadar geri ödersin?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre, bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 5 trilyon 133 milyar 730 milyon 858 bin lira oldu.

Tüketici kredilerinin 626 milyar 31 milyon 960 bin lirası konut, 49 milyar 731 milyon 695 bin lirası taşıt, 1 trilyon 919 milyar 641 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 538 milyar 325 milyon 555 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.