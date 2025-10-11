Menü Kapat
En ucuz krediler belli oldu! 100 bin lira ihtiyaç kredisi çekersen ne kadar geri ödersin?

Ekim 11, 2025 15:10
1
ihtiyaç kredisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre, bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 5 trilyon 133 milyar 730 milyon 858 bin lira oldu.

Tüketici kredilerinin 626 milyar 31 milyon 960 bin lirası konut, 49 milyar 731 milyon 695 bin lirası taşıt, 1 trilyon 919 milyar 641 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 538 milyar 325 milyon 555 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

 

2
ihtiyaç kredisi

Nakit ihtiyacının arttığı, okulların yeni açıldığı ve ihtiyaçların çoğaldığı sonbahar aylarında tüketiciler faizsiz ihtiyaç kredisi çekmeye yöneliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranıyla kredi veriyor? İşte 12 ay vadeli 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin geri ödeme tablosu...
 

3
Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi

Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 10.827,17 TL

Toplam Ödeme: 130.426,04 TL

 

4
ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

 ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 10.908,35 TL

Toplam Ödeme: 131.475,20 TL
 

5
Albaraka Türk – Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart

 Albaraka Türk – Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart

Kâr Payı Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 10.998,01 TL

Toplam Ödeme: 132.551,12 TL
 

6
QNB Finansbank – Yeni Müşterilere Özel

QNB Finansbank – Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 11.071,64 TL

Toplam Ödeme: 133.434,68 TL
 

7
DenizBank – İhtiyaç Kredisi

DenizBank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 11.088,03 TL

Toplam Ödeme: 133.631,36 TL
 

8
ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi

ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 11.153,74 TL

Toplam Ödeme: 134.344,88 TL
 

9
Yapı Kredi – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 11.153,74 TL

Toplam Ödeme: 134.419,88 TL

10
N Kolay – İhtiyaç Kredisi

N Kolay – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 11.236,14 TL

Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
 

11
Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı

Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.318,84 TL

Toplam Ödeme: 136.326,08 TL
 

12
Enpara.com – İhtiyaç Kredisi

Enpara.com – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,94

Aylık Taksit: 11.360,31 TL

Toplam Ödeme: 136.323,72 TL
 

13
Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı

Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 11.401,85 TL

Toplam Ödeme: 137.322,20 TL

14
Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman

Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman

Kâr Payı Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 11.443,46 TL

Toplam Ödeme: 137.321,52 TL

15
Akbank – İhtiyaç Kredisi

 Akbank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,44

Aylık Taksit: 11.779,06 TL

Toplam Ödeme: 141.923,72 TL
 

16
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 11.821,35 TL

Toplam Ödeme: 142.431,20 TL
 

17
Fibabanka – İhtiyaç Kredisi

 Fibabanka – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,50

Aylık Taksit: 11.829,81 TL

Toplam Ödeme: 142.532,72 TL
 

18
Garanti BBVA – İhtiyaç Kredisi

Garanti BBVA – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %7,49

Aylık Taksit: 14.487,78 TL

Toplam Ödeme: 174.428,36 TL
 

19
Garanti BBVA – Borç Kapatma Kredisi

Garanti BBVA – Borç Kapatma Kredisi

Faiz Oranı: %7,49

Aylık Taksit: 14.487,78 TL

Toplam Ödeme: 174.428,36 TL

