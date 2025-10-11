Günlük kiralanan villada vahşet! Salona giren dehşete düştü: Günler önce 2 çantayla çıkmış

Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 gün önce kiralanan villaya temizliğe giden kadın görevli salona girince dehşeti yaşadı. Yerde kanlar içinde yatan erkek cesedini gören kadın durumu ekiplere bildirdi. Ceset, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YABANCI UYRUKLU OLABİLİR

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

2 ÇANTA İLE ÇIKMIŞ

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmada, evin 6 Ekim'de kiralandığı, 7 Ekim'de maktulle birlikte eve giren bir kişinin akşam saatlerinde elinde 2 çantayla çıktığı tespit edildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.