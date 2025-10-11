Günlük kiralanan villada vahşet! Salona giren dehşete düştü: Günler önce 2 çantayla çıkmış

Kategoriler
Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 gün önce kiralanan villaya temizliğe giden kadın görevli salona girince dehşeti yaşadı. Yerde kanlar içinde yatan erkek cesedini gören kadın durumu ekiplere bildirdi. Ceset, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmada, evin 6 Ekim'de kiralandığı, 7 Ekim'de maktulle birlikte eve giren bir kişinin akşam saatlerinde elinde 2 çantayla çıktığı tespit edildi.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.