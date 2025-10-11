Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yaşlı çift cami çıkışı katledildi! Korkunç cinayeti 'at nalı' çözdü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde cami çıkışı evlerinin önünde öldürülen çiftin cinayeti at nalı sayesinde çözüldü. İzlenen 125 saatlik kamera kayıtlarından katil tespit edildi. Cinayetin nedenin ise alacak-verecek mevzusu olduğu öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 08:42

Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde bulunan camiye giden Fahri B. ile eşi Gülhanım B. çifti çıkışta silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile vurulan yaşlı çift olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç cinayetin ardından özel ekip incelemelere başladı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen at nalı cinayetin düğümünü çözdü.

Yaşlı çift cami çıkışı katledildi! Korkunç cinayeti 'at nalı' çözdü

HER ŞEYİ ÇÖZEN AT NALI OLDU

Karı koca cinayetinden olay yerinden kaçan şahıs ile ilgili olarak özel ekip oluşturuldu. Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde at nalı izlerine rastlarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinden oluşan özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Ekipler tarafından yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda M.G.’nin (60) olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler tarafından M.G.’nin adresine gerçekleştirilen operasyonla şahıs gözaltına alındı.

Yaşlı çift cami çıkışı katledildi! Korkunç cinayeti 'at nalı' çözdü

CİNAYETİN SEBEBİ ALACAK-VERECEKMİŞ

Öte yandan, M.G.’nin öldürdüğü Fahri B.’ye uzun yıllar önce 70 bin TL verdiği ve parayı geri alamadığı için cinayeti işlediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı çift cami çıkışı katledildi! Korkunç cinayeti 'at nalı' çözdü
