Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 10:11

İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

ZANLILAR DERİN SORGUYA ÇEKİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında düzenlenmişti. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada dün ilk etapta SÖ., E.P., M.K., C.Ü., S.A. adlı 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen C.A. isimli kuşkuludan oluşan 6 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. Güvenlik güçleri tarafından cinayete ilişkin yürütülen operasyonlarda, olayı gerçekleştiren şüpheliler ile irtibatlı oldukları saptanan H.Ö., Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. adlı 7 zanlı daha gözaltına alınmış ve sorguya çekilmişti. İkisi yaşları 18'in altında toplam 13 şüpheli sorguya çekilmişti.

Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

TALİMAT YURT DIŞINDAN

Yeni detaylarda saldırının perde arkasında "iki suç örgütünün hesaplaşması" olduğu değerlendiriliyor. Eylemin talimatının ise yurt dışında firari durumdaki çete elebaşlarından, Türkiye'deki S.Ö. adlı çete üyesine verildiği, S.Ö.'nün de kanlı pusunun planını yaptığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serdar Öktem suikastında İspanya detayı! Tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#soruşturma
#gözaltı
#Şişli Cinayeti
#Avukat Serdar Öktem Cinayeti
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.