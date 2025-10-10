Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZANLILAR DERİN SORGUYA ÇEKİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlenmişti. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada dün ilk etapta SÖ., E.P., M.K., C.Ü., S.A. adlı 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen C.A. isimli kuşkuludan oluşan 6 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. Güvenlik güçleri tarafından cinayete ilişkin yürütülen operasyonlarda, olayı gerçekleştiren şüpheliler ile irtibatlı oldukları saptanan H.Ö., Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. adlı 7 zanlı daha gözaltına alınmış ve sorguya çekilmişti. İkisi yaşları 18'in altında toplam 13 şüpheli sorguya çekilmişti.

TALİMAT YURT DIŞINDAN

Yeni detaylarda saldırının perde arkasında "iki suç örgütünün hesaplaşması" olduğu değerlendiriliyor. Eylemin talimatının ise yurt dışında firari durumdaki çete elebaşlarından, Türkiye'deki S.Ö. adlı çete üyesine verildiği, S.Ö.'nün de kanlı pusunun planını yaptığı öğrenildi.